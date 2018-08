Dieta, dimagrire grazie alla stimolazione del metabolismo / Ecco i cibi che aiutano a risvegliare l'organismo

25 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Dieta, dimagrire grazie alla stimolazione del metabolismo

L'estate si avvia verso la sua conclusione e nonostante questo sono ancora molte le diete che si possono provare per cercare di buttare giù rapidamente alcuni chili in vista di questi ultimi giorni di mare. Ovviamente il consiglio è sempre quello di rivolgersi a uno specialista, soprattutto se ci si trova di fronte a patologie particolari che implicano alcune riflessioni su quanto si va a mangiare giorno dopo giorno. Di recente è diventata di tendenza una dieta atta a stimolare il metabolismo e che può portare a dei giovamenti nella riattivazione del nostro organismo, pronto così a bruciare le tossine accumulate dal corpo. Con questa dieta si possono perdere tre chili rapidamente anche se viene raccomandato di seguirla solo ed esclusivamente per tre giorni alla settimana, anche perché sono molti gli alimenti fondamentali carenti nel regime alimentare.

LA DIETA E COSA MANGIARE

La colazione di questa dieta prevede un caffè o un tè con uno yogurt e una piccola fetta di pane integrale, ci si può permettere anche un cucchiaino di miele. Durante lo spuntino di metà mattina si potrà mangiare un pompelmo. A pranzo invece sarà il momento di presentarsi con un'insalata arricchita da un po' di speck o un po' di prosciutto crudo, oltre a mele. Al fianco potremo assumere anche 30 grammi di pane ma ai cereali misti. A merenda invece viene proposto un altro frutto, preferibilmente una pera. A cena sarà il momento di mangiare un po' di riso, meglio se venere, con lenticchie e carote cotte al vapore. Ogni giorno sarà importante bere almeno otto bicchieri di acqua e appena svegli acqua con il limone.

