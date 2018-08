Colesterolo buono / Crolla un mito per la cardiologia: quando è alto fa male al cuore

Colesterolo buono, crolla quello che era un mito per la cardiologia: quando è alto in realtà può fare male al cuore. Ecco perché e quali sono i valori da rispettare assolutamente.

26 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Colesterolo buono nel sangue

Da sempre si è pensato che il colesterolo buono fosse in grado di difendere il nostro organismo da quello che veniva additato come cattivo. Nel recente Congresso della società europea di cardiologia di Monaco di Baviera però qualcosa è cambiato. Durante questo è stato annunciato uno studio americano che ha insinuato nuovi dubbi. Un valore elevato di Hdl nelle analisi del sangue infatti non rappresenta una protezione nei confronti del cuore e delle arterie come si credeva. A parlarne è stato Marc Allard-Ratick, ricercatore dell'Emory University School of Medicine di Atlanta. Questi ha specificato, come si legge su Quotidiano.net, che: "Da anni ci ripetiamo che un livello alto di Colesterolo HDL ci protegge, ma i risultati della nostra indagine vanno a smentire quello che è solo un luogo comune".

NUMERI E STATISTICHE

Lo studio che viene da Atlanta svela che quando la concentrazione di colesterolo HDL supera 60 milligrammi per decilitro di sangue allora raddoppia il rischio di infarto, morte improvvisa per problemi cardiovascolari o attacco cardiaco rispetto a quando questo si trova tra i 41 e i 60. Fino a questo momento le lipoproteine ad alta densità erano considerate praticamente curative perché le HDL andavano ad allontanare il colesterolo dalle arterie per riportarlo al fegato in grado di smaltirle. Nonostante questo è stato ribadito che un valore troppo basso di Hdl aumenta il rischio di andare incontro all'arteriosclerosi. La scoperta sta quindi nel fatto che il valore debba essere sì alto, ma non troppo.

