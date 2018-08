LUCIA GUGLIELMI/ A 20 anni sconfigge un tumore maligno al cervello: il grazie più bello a suo padre Giorgio

Giorgio Guglielmi è il papà-coraggio di Lucia, 20enne di Pietragalla scampata a un tumore maligno al cervello. Nel 2011 la scomparsa a seguito di un incidente stradale.

26 agosto 2018 Rossella Pastore

Lucia e Giorgio Guglielmi

È giunto alla sesta edizione il Memorial Giorgio Guglielmi, "una maratona del cuore" a supporto di Lucia Guglielmi, 20enne di Pietragalla reduce da una dura battaglia contro il cancro. È la storia di una bambina e del suo papà, prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale. L'evento si è tenuto stamane a Pietragalla, in provincia di Potenza, paese di cui è originaria la famiglia. Il ricavato dell'evento sarà destinato all'associazione Ageop Ricerca Onlus di Bologna. Lucia, che oggi ha 20 anni, si è ritrovata a combattere con un tumore maligno al cervelletto. Nel 2009 venne sottoposta a un trapianto di cellule staminali al Sant'Orsola di Bologna. Nel 2011, la scomparsa improvvisa di papà Giorgio, a cui l'evento è dedicato. La vita di Lucia è stata segnata dal dolore: oggi ha 20 anni, e non dimentica chi continua a fare i conti con la malattia.

LA RACCOLTA FONDI

Per ricompensare l'attività di volontariato della sua famiglia, l'associazione Ageop, a Bologna, l'ha ricevuta insieme alla madre, gli amici di Giorgio e l'ASD GIO 01. Con il patrocinio del Comune di Pietragalla, sei anni fa ha inaugurato il Memorial Giorgio Guglielmi, l'evento in forma di maratona a scopo benefico. "Lo scorso anno – racconta Lucia a Basilicata24 – sono stati raccolti 3.220 euro. Queste offerte sono servite all'associazione per aiutare, chi, come me, ha avuto bisogno di un appartamento dove alloggiare durante il periodo degli interventi, delle cure e dei controlli. Ognuno di noi può partecipare alla manifestazione – conclude la ragazza – con una simbolica cifra d'iscrizione che sarà poi consegnata direttamente da me all'associazione bolognese".

