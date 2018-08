CAR-T, IL PRIMO ‘FARMACO’ ANTITUMORALE: “SVOLTA IN LOTTA AL CANCRO”/ Terapia con le cellule, come funziona

Car-T , il primo “farmaco” antitumorale: come funziona la nuova terapia con cellule e a chi è rivolta. Le ultime notizie: via libera alla commercializzazione in Europa

27 agosto 2018

Car-T , primo “farmaco” antitumorale (Immagine di repertorio, LaPresse)

La Car-t therapy, approvata dall'Unione Europea per due neoplasie, consiste nel prelevare i linfociti T del paziente, un tipo di cellule del sistema immunitario, modificandoli affinché riconoscano le cellule tumorali e poi reinfondendoli dopo averli fatti replicare. Liz Barrett, CEO di Novartis Oncology, spiega come questa novità sia un incredibile passo avanti nella lotta contro il cancro: "L'approvazione di tisagenlecleucel rappresenta una svolta trasformativa per i pazienti in Europa che hanno bisogno di nuove opzioni terapeutiche. Perseguendo tenacemente il suo obiettivo di ridisegnare la cura del cancro, Novartis sta realizzando un'infrastruttura globale per la fornitura di terapie cellulari CAR-T, laddove prima non ne esisteva alcuna". Peter Bader dell'University Hospital for Children and Adolescents di Frankfurt/Main, che ha coordinato uno degli studi clinici sulla terapia, spiega come la terapia rappresenti un salvavita per i giovani pazienti con LLA che non sono stati trattati con successo con le terapie esistenti e per i quali sono rimaste poche opzioni terapeutiche. (agg. di Annalisa Dorigo)

LA NOVITÀ DEL CAR-T

Arriva in Europa la prima terapia cellulare per tumori. L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato l'ok alla commercializzazione di CAR-T, il primo “farmaco” basato sulla modifica genetica delle cellule T dei pazienti. Il via libera arriva due mesi dopo il parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano. Può trattare una tantum due tipi di tumori: la leucemia linfoblastica acuta a cellule B e il linfoma diffuso a grandi cellule B. Intanto si attende l'approvazione di una seconda terapia, axicabtagene ciloleucel, per i linfomi diffusi a grandi cellule B. La terapia è stata sviluppata da Novartis. Ha ricevuto l'approvazione per pazienti pediatrici e giovani adulti fino ai 25 anni con leucemia linfoblastica acuta a cellule B refrattaria, la cui malattia sia progredita anche dopo il trapianto di midollo osseo, e per adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B che si ripresenti dopo due o più linee di terapia sistemica. Cosa succederà ora? L'Aifa in Italia dovrà negoziarne il costo, come accade per qualsiasi altro medicinale.

CAR-T, IN EUROPA PRIMA TERAPIA CELLULARE PER I TUMORI

Trattandosi di una prima terapia cellulare antitumorale al mondo, l'Aifa dovrà capire quali sono i centri in grado di garantire un trattamento così complesso e costoso, che ha caratteristiche uniche. Serve personale molto competente. La speranza è che si facciano partire anche programmi di accesso gratuiti, i cosiddetti compassionevoli, che possano coprire questo periodo di attesa. Come funziona la tecnologia CAR-T? È un recettore chimerico dell'antigene, una proteina ibrida sintetica - non esiste cioè in natura - che riconosce il tumore e attiva il linfocita T, uno dei componenti fondamentali del nostro sistema immunitario. Si tratta di una tecnica complessa e avveniristica che consiste nell'isolamento dei globuli bianchi, nella selezione dei linfociti T e nell'inserimento al loro interno di un frammento di Dna che reca le informazioni per la produzione della proteina ibrida Car affinché i linfociti T comincino ad esprimerla in superficie. A quel punto le cellule T ingegnerizzate vengono moltiplicate e reinfuse nel paziente.

