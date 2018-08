Luoghi che incidono sul benessere sessuale/ L'Oms traccia il "percorso" per arrivare a letto

Luoghi che incidono sul benessere sessuale, l'Oms traccia il "percorso" per arrivare a letto citando i cinque posti che possono aprire le porte a un rapporto perfetto col partner.

28 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Luoghi che incidono sul benessere sessuale

Il 4 settembre prossimo, come ogni anno, l'Ordine Mondiale della Sanità (OMS) promuoverà la Giornata Mondiale del benessere sessuale. In merito a questa il Professor Emmanuele A. Jannini, Ordinario di Sessuologia Medica ed Endocrinologia dell'Università di Tor Vergata, ha raccontato quello che viene considerato il percorso ideale per arrivare al rapporto col proprio partner. Una vita sessuale che si possa considerare soddisfacente dipende anche da altri fattori che avvengono fuori dal letto e che portano anche a percepire le cose in maniera diversa durante il rapporto. Un percorso che prepara la coppia ad entrare nell'intimità e che ci porta ad abbracciare diverse sfere da quella della culinaria fino a quella del divertimento. Di certo è un campo interessante da approfondire anche se una costruzione artificiale non può assolutamente che raffreddare l'intimità.

I LUOGHI DELL'AMORE

Il primo luogo che porta a migliorare il rapporto sessuale è la cucina. La dieta ha un ruolo davvero principale nel cercare di mantenere quello che può essere considerato un ottimo stato di salute. Una dieta equilibrata può portare a una risposta anche sotto al punto di vista sessuale decisamente efficiente. Il salotto non deve essere un luogo imprescindibile, perché la vita sedentaria favorisce diverse patologie che possono portare a rendere tutto più complicato in camera da letto. I locali della movida hanno un effetto negativo a lungo termine perché nonostante rimangano quelli dove si socializza di più sono anche quelli dove si può assumere non solo gli eccessi della droga ma anche l'alcol e i danni legati al fumo attivo o passivo che sia. Lo studio medico è un luogo fondamentale, sono infatti fondamentali dei check che si possano considerare abituali e periodici. La farmacia poi può essere un luogo dove ricevere consigli e migliorare il proprio stato.

