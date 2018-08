Dieta e colazione / Ecco gli errori da non commettere nel pasto più importante della giornata

Dieta e colazione, ecco gli errori da non commettere in quello che è considerato il pasto più importante di tutta la giornata. Partire con il piede giusto aiuta a dimagrire più velocemente.

Una credenza popolare porta da sempre chi vuole dimagrire a saltare la colazione, mai cosa però fu più sbagliata. I nutrizionisti di tutto il mondo infatti convengono nel considerare la colazione come il pasto più importante della giornata. Questo infatti ha il compito di attivare il metabolismo e di svegliarlo dopo che le ore di sonno l'hanno ovviamente rallentato. Il primo grave errore da non fare quindi è quello di saltare la colazione e presentarsi a pranzo quindi con il doppio della fame e il nostro organismo pronto ad assorbire molto di più. Questo vale per ogni fascia d'età dai bambini fino agli anziani che anche se in maniera diversa hanno l'obbligo di sedersi a tavola appena svegli e iniziare la giornata con un pasto sano e in grado di dare un nuovo assetto al nostro corpo. Saltare la colazione quindi non fa assolutamente dimagrire, anzi rischia di compromettere proprio la nostra dieta oltre alla nostra salute.

COSA MANGIARE

Cosa mangiare dunque a colazione? Intanto sono gli specialisti a sottolineare come una colazione dolce sia preferibile a una prettamente proteica o a una dove si consuma solo ed esclusivamente frutta. Questa dovrebbe essere accompagnata magari da fiocchi d'avena integrali con un po' di yogurt bianco allo 0.1% di grassi e un po' di miele. La frutta secca poi può essere davvero molto importante dalle mandorle alle nocciole e le noci. C'è chi poi preferisce magari bere una spremuta d'arancia oppure un té verde che oltre ad essere molto buono ha anche un potere importante nella purificazione del nostro organismo. Ovviamente poi dipende da caso a caso e chi è affetto da qualche patologia farebbe meglio a riferirsi a un professionista.

