Virus di fine estate / Ultime notizie: sono 80mila gli italiani costretti a letto

29 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Virus di fine estate

Agosto si avvia alla chiusura e spuntano quelli che ogni anno vengono considerati i virus di fine estate. Secondo le stime di AdnKronos pare che siano tra i 60mila e gli 80mila gli italiani a letto in questi giorni. Ne ha parlato proprio all'agenzia di stampa il virologo dell'Università degli studi di Milano Fabrizio Pregliasco che ha sottolineato: "E' un classico questo. Le temperature di questo periodo di transizione facilitano il lavoro dei virus che sono molto attivi. Possiamo stimare, con una certa approssimazione, tra i sessanta e gli ottantamila casi con disturbi di diversa entità". Parole che invitano a riflettere e che obbligano alla prudenza soprattutto negli ambienti chiusi come uffici o le scuole ormai prossime alla riapertura di settembre. Proprio questi luoghi potrebbero diventare focolai di infezioni e virus batterici.

"NIENTE DI GRAVE"

Non c'è però da preoccuparsi eccessivamente per questi virus di fine estate, a ribadirlo è proprio il professor Fabrizio Pregliasco. Questi ha spiegato ad AdnKronos: "Questi fastidiosi malesseri possono essere attenuati con un'automedicazione responsabile come l'utilizzo di farmaci che vadano a ridurre i sintomi senza azzerarli del tutto in modo da poter seguire l'andamento naturale della malattia. Bisogna avere particolare attenzione delle persone fragili per evitare che arrivi una sovrainfezione batterica in grado di creare delle preoccupazioni". Al momento non è scattato nessun allarme, ma la situazione va comunque tenuta sotto controllo per evitare di ritrovarsi a dover fronteggiare un qualsiasi tipo di possibile emergenza.

