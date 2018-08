BIMBA PESCOLINO, COSTRETTA A STARE SEMPRE IN ACQUA/ La malattia rara di Anna: solo 300 casi in Italia

La storia di Anna, la bimba pesciolino costretta a stare sempre in acqua. La mama racconta il suo dramma e lancia un appello: “Nessuno investe per la sua cura”. Le ultime notizie

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 22.20 Silvana Palazzo

Anna, la bimba pesciolino

Come per tutte le malattie particolarmente rare, anche per il caso di Anna, la "Bimba pesciolino", non si vede una cura ma neanche prospettive certe da parte della ricerca. Di ittiosi lamellare soffrono in Italia solamente altri venti bambini, ed i casi complessivamente, considerando le persone di tutte le età, sono circa 300. Servirebbero 2 milioni di euro per sviluppare le ricerche di Heiko Traupe, un professore dell’Università di Munster in Germania, luminare nello studio delle malattie rare della pelle. Traupe ha sviluppato una cura finora testata solamente sui topi di laboratorio. Ci sono stati anche diversi vip che hanno raccolto l'appello di Anna e hanno invitato a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo i "Bimbi pesciolino", per permettere loro di poter presto provare ad avere una vita normale in tutto e per tutto. (agg. di Fabio Belli)

IL TRASFERIMENTO IN AUSTRIA

La chiamano “bimba pesciolino” perché soffre di una malattia genetica rara per la quale passa gran parte della giornata in acqua o con della crema spalmata sul corpo. La piccola Anna soffre di ittiosi lamellare: la pelle si secca e screpola, perde elasticità e si indurisce fino a provocarle lacerazioni. Per questo la sua pelle va costantemente idratata. Anna ha quattro anni e come lei ci sono in Italia altri venti bambini al di sotto dei dieci anni. Se si contano anche gli adulti, si arriva a circa trecento malati. La rarità della malattia spinge le aziende farmaceutiche a non investire nella ricerca di una cura. Lo denuncia Alessandra Colabraro, mamma della cosiddetta “bimba pesciolino” e membro del consiglio direttivo dell'Unione ittiosi (Uniti), che è peraltro l'unica associazione italiana che si occupa di questa patologia rara. La famiglia si è trasferita in Austria «perché c'è meno caldo che in Italia, e quindi mia figlia può condurre una vita quasi normale, giocare, andare all'asilo e, in futuro, magare fare dello sport all'aria aperta», racconta al Corriere della Sera la mamma di Anna.

IL DRAMMA DI ANNA: “NESSUNO INVESTE PER LA SUA CURA”

I malati di ittiosi lamellare non producono un enzima vitale per la creazione della barriera cutanea e della pelle, di conseguenza si verifica un ispessimento della pelle che impedisce ai malati di sudare. Di conseguenza, il rischio è di andare costantemente incontro a disidratazione e surriscaldamento. L'afa e la febbre alta possono essere molto pericolose. Anche i normali movimenti della vita quotidiana possono essere eseguiti con difficoltà, nelle forme più gravi, perché la pelle si spacca e insorge il rischio di infezioni. «L'ittiosi lamellare, insomma, può arrivare a essere un disordine devastante, con tante ripercussioni sociali e psicologiche per chi ne è affetto», ha spiegato Alessandra Colabraro al Corriere della Sera. La cura potrebbe esserci, ma ha dimostrato di funzionare solo sui topi. L'unico modo per proseguire nello studio è raccogliere due milioni di euro, necessari allo sviluppo della crema. Da qui la scelta di raccontare la storia di Anna e degli altri “bimbi pesciolino”. L'unica speranza è al momento rappresentata dalla ricerca di Heiko Traupe, un professore dell'Università di Munster considerato un luminare nel settore delle malattie rare della pelle. Ha scoperto con la sua équipe «una nano-tecnologia sintetizzata in una crema, in grado di collocare l'enzima mancante nel punto esatto in cui è necessario, ripristinando così tutti i malfunzionamenti della pelle».

© Riproduzione Riservata.