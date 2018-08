Vaccini / Slitta di un anno l'obbligo di presentare i certificati vaccinali

Al Senato della Repubblica passa l'emendamento che fa slittare di dodici mesi l'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia.

Obbligo vaccinale per iscrizione scolastica

Passa l'emendamento al Senato che di fatto fa slittare l'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e agli asili nidi. Con 149 voti, dunque, l'obbligo vaccinale viene posticipato all'anno scolastico 2019-20. Un rinvio che secondo Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, può rappresentare un rischio concreto per i bambini più fragili. Alcuni dati generali in ogni caso sembrano incoraggianti, se ad esempio si guarda ai dati 2017 che registrano un aumento complessivo delle vaccinazioni, come quella contro il morbillo. La tendenza segna un aumento per tutti i vaccini, partendo da quelli obbligatori fino a quelli facoltativi. Di contro lo scorso anno si sono registrati 5.000 casi di morbillo, di cui 300 tra operatori sanitari con 4 decessi. Elementi che fanno riflettere e che spingono ad una copertura vaccinale sempre più adeguata in tutto il paese.

Vaccini, Elena Fattori in dissenso con M5S

Nel 2017 in Italia erano dieci le vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione scolastica: dall'antipolio all'antitetanica, passando per l'antidifterica, antitetanica, antipertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo B, antimorbillo, antirosolia, antiparotite, antivaricella, antiepatite B. Il rinvio odierno, determinato dal Milleproroghe, potrebbe aumentare i rischi, come confermato da Gianni Rezza, che precisa: "Sono migliaia, circa 10mila, anche se non c'è una stima precisa, i bambini italiani immunodepressi o con patologie e che, per questo, non possono essere vaccinati. Lo stop all'obbligo vaccinale per la frequenza nel prossimo anno scolastico a nidi e materne mette a rischio soprattutto loro, per il pericolo che altri bambini non vaccinati - spiega - possano divenire vettori di malattie per questa fascia più debole". Dalle votazioni svolte in Senato, intanto, arrivano anche le parole della senatrice cinque stelle Elena Fattori, che ha votato in dissenso dal suo gruppo parlamentare sull'emendamento in questione: "Rispetto la scelta del mio gruppo. Ma per storia personale, professionale e dolorosamente di madre non posso fare altro che dissociarmi ed esprimere un indignato voto contrario".

© Riproduzione Riservata.