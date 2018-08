Disturbi alimentari, "Codice lilla" al Pronto soccorso / Il Ministero della Salute lancia il nuovo colore

Disturbi alimentari, "Codice lilla" al Pronto soccorso: Il Ministero della Salute si riunisce in un tavolo di lavoro e indica il percorso da seguire all'interno degli ospedali.

30 agosto 2018

Disturbi alimentari, "Codice lilla" al Pronto soccorso

Un tavolo di lavoro coordinato dal Ministero della Salute apre una nuova strada nei Pronto Soccorso di tutta Italia. Da oggi ci sarà anche il "Codice Lilla" che sarà attivato per i disturbi alimentari. Questo permetterà di avviare fin dall'ingresso nell'ospedale il percorso terapeutico più adatto per chi soffre di queste patologie. Sono state inoltre elaborate direttamente dal Ministero le "Raccomandazioni ai familiari" e le "Raccomandazioni per interventi in Pronto Soccorso con un Codice Lilla". Sarà importante ora applicare un percorso che possa permettere anche agli operatori sanitari di capire come comportarsi a fronte di questa rivoluzionaria novità. L'obiettivo è quello di differenziare il più possibile i pazienti che si presentano al Pronto Soccorso al fine di essere curati nella maniera migliore e più tempestiva possibile.

LE RACCOMANDAZIONI AI FAMILIARI

Molto interessante è anche il protocollo attuato col titolo "Raccomandazione ai familiari" che possa permettere a chi segue i pazienti da casa di operare nel miglior modo possibile. Si forniranno così le prime indicazioni da seguire per stare vicino a un paziente che soffre di disturbi alimentari. L'idea è quella di dare un supporto che si possa considerare pratico. Inoltre si cercherà di spiegare come riconoscere i sintomi e classificare le diverse patologie che sono molto diverse tra di loro e quindi hanno bisogno di interventi completamente opposti. Sarà importante per i familiari dei pazienti dare anche un supporto nella gestione dei pasti e capire come sarà da distribuire l'alimentazione delle persone colpite da questi disturbi.

