Gli amputano una mano per il sushi / Infezione batterica da pesce crudo: il caso in Corea del Sud

Gli amputano una mano per il sushi, infezione batterica da pesce crudo: il caso in Corea del Sud a Jeonju nel sud di Seoul, colpito un uomo di settantuno anni diabetico.

30 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Un uomo sudcoreano è stato costretto all'amputazione della mano sinistra a causa del sushi. Questi infatti ha contratto un'infezione batterica da pesce crudo. Il tutto è avvenuto a Jeonju nel sud di Seoul in Corea del Sud. La vicenda poi è stata resa nota dal New England Journal of Medicine. L'uomo vittima dell'amputazione è un settantunenne che è voluto rimanere anonimo. Quasi subito dopo aver mangiato sushi questi ha notato che sulla sua mano si stavano formando delle vesciche. Dopo dodici ore ha iniziato a notare alcune altre stranezze con la mano che si è gonfiata e ha iniziato a mostrare dei lividi. L'uomo poi ha accusato febbre alta e dei dolori che l'hanno costretto a recarsi repentinamente in ospedale per evitare ulteriori complicazioni. Aveva infatti capito di essere stato colpito da qualche infezione dovuta a quanto aveva mangiato in precedenza.

IL PERCORSO IN OSPEDALE

Immediatamente arrivato in ospedale all'uomo è stato rimosso il tessuto infetto dalla mano e così gli hanno dato degli antibiotici per via endovenosa. Le ulcere però non si sono arrestate e ci si è resi conto in tempi brevi che la terapia non stava funzionando con la mano dell'uomo pronta a gonfiarsi rapidamente. L'uomo è così stato costretto a tornare in ospedale dopo qualche giorno con i medici che hanno diagnosticato un'infezione batterica da pesce crudo. Va considerato che l'uomo aveva anche altre patologie pregresse come diabete di tipo 2, ipertensione e disfunzione renale. L'equipe medica così ha deciso per l'amputazione della mano, cercando di evitare ulteriori problemi di salute.

