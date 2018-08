West Nile, altro morto a Ravenna / La Febbre del Nilo attacca l'Italia: terza vittima nelle ultime settimane

West Nile, altro morto a Ravenna: la Febbre del Nilo attacca l'Italia. Si tratta della terza vittima nelle ultime settimane. Ad essere colpito stavolta è un uomo di 83 anni.

30 agosto 2018 Matteo Fantozzi

West Nile, altro morto a Ravenna

La Febbre del Nilo purtroppo continua a mietere vittime nel nostro paese, andando ad affollare le pagine di cronaca nera. In poche settimane è arrivata la terza vittima e si tratta di un uomo di 83 anni della Bassa Romagna. L'uomo è deceduto lunedì in un ospedale di Lugo, riattivando l'allarme per la West Nile. L'uomo era stato ricoverato all'Umberto I lo scorso 8 agosto a causa di una febbre già persistente da diversi giorni, ma era segnato anche da altre patologie di cui alcune anche decisamente gravi. Portato in terapia intensiva non era riuscito a riprendersi e i test di laboratorio avevano evidenziato come tra le sue patologie ci fosse anche la West Nile. Nella Provincia di Ravenna si contano nove casi del virus in seguito a ricoveri con analisi cliniche contestuali. Il conto dei deceduti nelle ultime settimane sale purtroppo a tre.

PREVENZIONE E MISURE DA ADOTTARE

L'Emilia Romagna deve assolutamente applicare delle misure di precauzione per la West Nile che è sempre più dilagante anche in questo stralcio finale dell'estate. L'obbligo è quello di continuare ad adottare misure specifiche come le disinfestazioni delle zone paludose o più in generale verdi. Ci sono anche dei sistemi che possono essere adottati direttamente dai cittadini. Le zanzariere a maglie strette possono essere un rimedio non da poco, come anche i dispositivi adatti all'eliminazione degli insetti con ultrasuoni. L'obiettivo deve essere limitare il più possibile le punture di zanzare e quindi il rischio che queste possono far contrarre la tanto temuta Febbre del Nilo che diventa ancor più pericolosa se nel paziente troviamo delle patologie pregresse.

© Riproduzione Riservata.