MINI DIETA DI AGOSTO / Come perdere tre chili in una settimana: spazio a frutta, verdura e acqua

La mini dieta di agosto per dimagrire tre chili in sette giorni: il programma giornaliero prevede un menu ricco di frutta, verdura e acqua. Bandite bevande gassate e zuccherate.

06 agosto 2018 Redazione

Mini dieta di agosto

Per molti sono già iniziate, mentre per qualcuno le vacanze estive sono alle porte: il tempo a disposizione per superare la prova costume ormai è pochissimo ma, anche in extremis, è ancora possibile dimagrire qualche chilo per apparire al meglio. Certo, non possiamo parlare di un dimagrimento eclatante ma, per i più attenti, sarà possibile buttare giù qualche chilo in vista delle tanto agognate vacanze estive. Ecco quindi una mini dieta che potrà permettervi di dimagrire tre chili in una settimana, riducendo al massimo carboidrati e proteine, consumando soprattutto frutta e verdura. Per quanto riguarda la colazione questa dieta veloce consiglia di assumere un bicchiere di latte scremato, due fette biscottate (rigorosamente integrali) con due cucchiai di miele, da unire ad un caffè o ad un thè senza zucchero. Come spuntino di metà mattina, sarà possibile bere una spremuta di arancia e mangiare un kiwi.

LA MINI DIETA DI AGOSTO

La mini dieta estiva di agosto, ideale per dimagrire tre chili in sette giorni, prevede un pranzo all'insegna della frutta e della verdura a partire da 50 grammi di petto di pollo e un'insalata mista. Per merenda spazio allo yogurt e a due fette di ananas mentre a cena sarà possibile assumere 100 grammi di pesce, una porzione di insalata o verdure miste e 100 grammi di frutta da scegliere tra anguria, pesche, fichi e ananas. Si raccomanda di assumere anche molti liquidi con almeno un litro di acqua naturale al giorno mentre dovranno essere completamente bandite tutte le bevande gassate e zuccherate, oltre che gli alcolici. Vi ricordiamo che questa dieta non va presa in considerazione dalle donne in gravidanza, dai diabetici e da chi soffre di altre patologie. Vi consigliamo comunque di rivolvervi al vostro medico o ad uno specialista di fiducia per tutti gli approfondimenti del caso prima di iniziare qualsiasi dieta.

