Curcuma killer del tumore / Ecco come può sconfiggere la malattia

Curcuma killer del tumore, ecco come può sconfiggere la malattia: la sostanza presente nella pianta unita al platino riesce a sconfiggere le cellule che sono distrutte dalla patologia.

07 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Ormai da diversi anni sono state analizzate le incredibili proprietà legate alla curcuma, una pianta erbacea in grado di creare dei benefici al corpo umano. Da uno studio che arriva dall'Università dell'Illinois però è stato scoperto come la curcumina possa penetrare nel nostro corpo grazie a una combinazione con il platino. Va ricordato infatti che questa non è solubile in acqua una cosa che risulta ancora essere fondamentale per portare sostanze nel circolo sanguigno. Pare addirittura che la combinazione con il platino permetta di andare uccidere le cellule tumorali, frammentando di fatto il Dna. Al momento i ricercatori americani hanno testato la somministrazione di curcumina, sarà dunque importante portare avanti uno studio concreto per capire se questo funzionerà in associazione anche con altri farmaci. Sarebbe di certo questa una sconvolgente novità legata proprio alla cura di un male tanto ostico come il tumore. Al momento non è stato specificato però come sarà possibile usufruire di questo beneficio nella medicina tradizionale.

In merito alle incredibili possibilità della curcuma nella lotta al tumore ha parlato il docente di bioingegneria dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign. Come riportato da Ansa Dpanjan Pan specifica: "Nella terapia del cancro una delle misure che vincola un certo numero di farmaci è la loro scarsa solubilità. La fattibilità diventa importante solo quando il farmaco in questione è solubile nell'acqua. Indipendentemente da come viene somministrato il farmaco, se per via orale o endovenosa, alla fine deve essere assorbito dagli organi del corpo". Al momento lo studio è stato pubblicato su Pnas, vedremo se ulteriori passi in avanti ci porteranno a scoprire una vera e propria terapia che possa sconfiggere definitivamente il cancro.

