Pediatria, dermatite atopica e psoriasi nei bambini / Cosa sono? Nasce un ambulatorio per queste patologie

Pediatria, dermatite atopica e psoriasi nei bambini: Cosa sono? Nasce un ambulatorio specifico per queste patologie all'interno dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma.

07 agosto 2018 Matteo Fantozzi

L'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è noto per essere all'avanguardia per quanto riguarda la cura del bambino. Un altro passo in avanti è stato fatto negli ultimi giorni quando è nato un ambulatorio dedicato alla dermatite atopica e alla psoriasi nel bambino. Qui oltre alle visite sarà possibile eseguire un'educazione terapeutica per andare ad accompagnare oltre al bimbo anche la famiglia nel duro percorso che apre la malattia cronica e per cercare di insegnare loro l'autogestione per il futuro. La sede in cui sarà possibile usufruire di questo servizio è quella di San Paolo Fuori le Mura dove ci saranno dei veri e proprio corsi e centri di ascolto per i genitori dei bambini colpiti da queste malattie infiammatorie della pelle che hanno un'evoluzione da considerarsi cronico-recidivante. Ovviamente nel percorso sarà importante anche riflettere sull'aspetto psicologico che non va assolutamente sottovalutato.

COSA SONO LA DERMATITE ATOPICA E LA PSORIASI

Il Bambino Gesù di Roma ha teso una mano a tutti quei bambini colpiti in età molto prematura da dermatite atopica e psoriasi, ma cosa sono? Andiamo a conoscere da più vicino queste due malattie croniche-infiammatorie. La dermatite atopica è un eczema che si può definire cronico-recidivo. Si tratta di una sindrome multifattoriale che viene trasmessa in maniera autosomatica recessiva che può essere associata anche ad altre patologie come l'asma, l'orticaria, le gastroenteriti allergiche e la rinite. Diversa è la psoriasi che è una malattia infiammatoria cronica della pelle. Non è infettiva né contagiosa, ma di carattere recidivante e cronico. Si tratta di una patologia di comune riscontro e non ha correlazioni legate al sesso o all'età dell'individuo che la subisce.

