30enne colpita da leishmaniosi, come sta?/ Cagliari, ultime notizie: condizioni stabili ma gravi

30enne colpita da leishmaniosi, come sta? Cagliari, ultime notizie: le condizioni sono al momento stabili ma comunque ancora gravi. Il ricovero all'ospedale Santissima Trinità.

08 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Una trentenne è stata ricoverata a Cagliari nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale Santissima Trinità a causa della leishmaniosi. Al momento le terapie non stanno funzionando a causa di una grave insufficienza renale che non consente l'assimilazione dei farmaci. La donna è in condizioni che si possono considerare stabili, ma allo stesso tempo decisamente gravi. Al momento si sta cercando di andare a fondo alla situazione per trovare una cura che possa non solo salvare la donna, ma evitarle anche conseguenze decisamente gravi. Non è dato sapere se l'insufficienza renale della donna trentenne sia legato o meno all'insorgere appunto della leishmaniosi. Sarà importante nelle prossime ore capire quello che potrà accadere, anche se rimane fondamentale la profilassi da eseguire sia per chi è entrato a contatto con la donna prima del ricovero oltre che per il personale ospedaliero che ha lavorato con lei.

CHE COS'È LA LEISHMANIOSI?

Quando si parla di leishmaniosi umana si intende una parassitosi che può manifestarsi sotto diverse forme di sindromi. Questa è causata da protozoi del genere Leishmania con i vettori che sono ditteri ematofagi di diverso genere tra loro. Sono diverse le terapie che si affrontano con l'insorgere di questa malattia, anche se non tutte sono facili da praticare e molto dipende anche dalle condizioni pregresse del paziente prima di aver contratto la patologia. Ovviamente anche in questo caso è decisamente importante il tempo di reazione tra il contagio e la diagnosi certa, meno la forbice aumenta e più sono le possibilità di una guarigione completa senza possibili conseguenze. Va ricordato poi come la patologia è altamente infettiva e per questo anche il personale sanitario deve essere sottoposto a profilassi prima di approcciarsi al paziente.

