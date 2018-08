CAOS VACCINI/ Il DL Milleproroghe arriverà a settembre alla Camera: cosa accadrà prima di allora nelle scuole?

Il caos vaccini sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?

08 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Caos vaccini nelle scuole

Continua ad esserci grande confusione in merito alle conseguenze del Decreto Milleproroghe, che sposterà di un anno la scadenza per la presentazione delle autocertificazione vaccinale ad asili nido e scuole dell'infanzia. Tale provvedimento è già stato approvato al Senato ma alla Camera non arriverà prima dell'11 settembre, data nella quale comincerà la discussione. Eppure, è impossibile fare a meno di notare che il primo giorno di scuola in molte regioni italiane è previsto prima dell'11 settembre: come dovranno comportarsi i presidi in tale circostanza? Quale legge dovranno rispettare? Al momento attuale, i genitori che porteranno i loro piccoli nelle strutture della prima infanzia non potranno fare affidamento su tale decreto: nulla cambia, infatti, rispetto alla circolare di Miur e Salute dello scorso luglio che ha esteso l'uso dell'autocertificazione anche per l'anno scolastico 2018-2019.

CAOS VACCINI: QUALI DOCUMENTI PER L'INIZIO DELLA SCUOLA?

L'anno scolastico 2018-19 si aprirà con un nuovo caos per quanto riguarda l'obbligo dei vaccini. Il decreto Milleproroghe sancirà lo spostamento di un anno della consegna di autocertificazione o certificato in scuole d'infanzia e asili nido, ma fino all'approvazione dell'emendamento gli italiani dovranno tenere conto della precedente circolare. Quindi, almeno per ora, rimane in vigore la Legge Lorenzin secondo la quale per entrare a scuola servirà, come minimo, un'autocertificazione. E considerando che l'apertura degli asili nido e di gran parte delle scuole dell'infanzia avverrà prima dell'11 settembre, sembra proprio che non ci saranno molte via d'uscita per i genitori contrari ai vaccini stessi. Resta il fatto che, ancora una volta, prima di questo emendamento regnerà il caos con i presidi che dovranno cercare di dimenarsi in una situazione quasi ai limiti del grottesco. Il tutto mentre la discussione tra i no-vax e il mondo della scienza è più viva che mai.

