Morsi di vipere e serpenti velenosi, cosa non fare subito dopo l'attacco. Un vademecum per evitare di incappare in problemi seri in un periodo prolifico come quello in questione.

08 agosto 2018 Matteo Fantozzi

L'estate è uno dei periodi dell'anno più pericolosi per i morsi di vipere e serpenti velenosi. Questo perché ci si muove molto di più all'aria aperta, ma soprattutto perché questi pericolosissimi rettili sono più disposti a muoversi attorno a chi visita il loro habitat. Sono diverse le cose importanti da non fare nel caso ci dovessimo, sfortunatamente, imbattere nel morso di uno di questi rettili. La professoressa Susanna Esposito, presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie infettive e i disordini immunologici WAidid ha sottolineato: "La prima cosa da fare, anche se sembra banale, è prendere la persona morsa e allontanarla subito dal posto dov'è per evitare che ci sia un secondo attacco. E' bene inoltre tenerla tranquilla perché il panico può decisamente peggiorare la situazione". Piccoli particolari che potrebbero davvero risultare decisivi nel salvare quello che è stato l'obiettivo messo nel mirino proprio dal serpente in questione.

COSA NON FARE

La Professoressa Susanna Esposito ha parlato dei morsi di vipere e serpenti velenosi a lungo come riportato dal sito Consumatrici.it. Spiega: "L'area colpita dal morso non va incisa come si crede comunemente. Questo infatti aumenta il rischio che l'infezione vada ad ampliare la superficie di assorbimento dei tessuti. Sbagliato è anche mettere un laccio emostatico a monte della ferita. La cosa più giusta da fare è quella di pulire la lesione da eventuale terra e mettere una benda elastica non troppo stretta. Questo rallenta l'assorbimento del veleno e nonostante questo mantiene l'ossigenazione dei tessuti che un laccio emostatico rischierebbe di ostacolare". Dopo le misure di sicurezze la cosa migliore ovviamente è andare al Pronto Soccorso più vicino per le medicazioni del caso e per il siero antivipera.

