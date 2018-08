Profilattici a rischio rottura, ritirati anche in Italia/ Ultime notizie: quali sono i lotti Durex richiamati

Profilattici a rischio rottura, ritirati anche in Italia: quali sono i lotti Durex richiamati. Le ultime notizie: "Nessuna preoccupazione immediata per la sicurezza dei consumatori".

08 agosto 2018 Silvana Palazzo

Durex a rischio rottura, ritirati anche in Italia (Foto: da Pixabay)

Anche in Italia sono stati ritirati alcuni lotti di preservativi Durex perché non conformi agli standard di resistenza in prossimità della data di scadenza. Dopo i casi registrati in Inghilterra, Irlanda e Serbia, il provvedimento tocca anche il nostro Paese. Ma l'azienda assicura che «non vi è alcuna preoccupazione immediata per la sicurezza dei consumatori e solo un numero limitato di lotti è interessato». In collaborazione con le autorità sanitarie competenti, Durex ha deciso di richiamare i seguenti lotti: Durex Real Feel, lotto n. 1000417778 con scadenza dicembre 2020; Durex No Latex, lotto n. 1000419930 con scadenza gennaio 2021; Durex No Latex, lotto n. 1000435193 con scadenza gennaio 2021. Il ritiro dal mercato prevede ovviamente il rimborso per i clienti che hanno acquistato prodotti appartenenti a questi lotti. L'azienda comunque ha sollecitato chi vuole ulteriori informazioni a rivolgersi al servizio clienti al numero verde: 800.868000 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.

DUREX A RISCHIO ROTTURA: RITIRATI ANCHE IN ITALIA

«Abbiamo recentemente verificato che alcuni lotti specifici di profilattici in polisoprene Durex RealFeel e Durex No Latex non rispettano pienamente i valori di riferimento sulla durata di conservazione». Così la Durex ha spiegato la decisione di ritirare dal mercato - rimborsando i clienti - alcuni lotti di preservativi che non rispettano «i consueti standard di qualità». Si tratta di profilattici poco sicuri a rischio rottura. Nel comunicato viene però precisato che «nessun altro lotto di Durex RealFeel e Durex No Latex e nessun altro prodotto Durex è interessato da questo richiamo in Italia». Chi ha acquistato una confezione di Durex Real Feel e Durex No Latex che appartiene ai lotti indicati «può restituire la confezione al punto vendita e ottenere il rimborso». Per verificare i numeri di lotto bisogna controllare quanto scritto sul fondo della confezione e sull'involucro dei singoli preservativi.

© Riproduzione Riservata.