Allarme salmonella nelle uova in Italia / Il Ministero della Salute ritira alcuni lotti freschi

Allarme salmonella nelle uova in Italia, il Ministero della Salute ritira alcuni lotti freschi. A rischio la salute degli italiani, il marchio è Avicola Peligna di Margiotta Mario.

09 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Torna purtroppo a farsi sentire l'allarme salmonella in Italia. Come riportato da Castedduonline.it sono stati ritirati alcuni lotti di uova fresche per la presenza al loro interno di salmonella enteritidis. Il Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo ufficiale di tre lotti appartenenti al marchio Avicola Peligna di Margiotta Mario, con un marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore 077AQ082. Le uova sono state distribuite in grandi confezioni da 21600 chilogrammi con i numeri di lotto specifici 17-18-0718 con sacenza minima 15 agosto 2018; 19-20-0718 con scadenza minima 17 agosto, 21-22-0718 con scadenza minima 19 agosto 2018. Le uova sono state prodotte in provincia de L'Aquila nello stabilimento C.da San Martino Raiano. Sicuramente è importante segnalare con precisione il numero dei lotti per informare anche quelli che le hanno acquistate e potranno avere delle informazioni più precise.

IL PERICOLO DERIVANTE DAL BATTERIO

L'allarme salmonella deriva dal pericolo del batterio che porta un'infenzione nota come salmonellosi. Il patogene è molto diffuso e arriva attraverso gli animali da allevamento ma anche da quelli di compagnia, contamina uova, latte e carne. Sono diversi i sintomi che derivano dall'infezione e cioè diarrea, nausea, vomito, dolori addominali e anche febbre alta. Lo Sportello dei Diritti è stato attivato per offrire, come accade sempre in questi casi, un giusto instradamento. Il Presidente dello stesso, Giovanni D'Agata, ha raccomandato ai clienti che hanno acquistato uova con questo marchio di controllare con scrupolosa attenzione i vari lotti che indicati sopra presentano altissimo rischio di infezione.

