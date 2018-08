Padova, 89enne muore per la West Nile / Ultime notizie: Mario Lazzarini deceduto per una puntura di zanzara

Padova, 89enne muore per la West Nile. Ultime notizie: Mario Lazzarini deceduto per una puntura di zanzara dopo il ricovero all'ospedale di Schiavonia, situazione precipitata mercoledì.

Padova, 89enne muore per la West Nile

La West Nile ha fatto la sua seconda vittima dell'estate in Veneto, purtroppo un 89enne di Este ha perso la vita. Mario Lazzarini, come racconta PadovaOggi.it, era stato ricoverato in seguito a febbre alta, mal di testa e vomito all'ospedale di Schiavonia. L'uomo era stato contagiato direttamente nel suo giardino di casa dopo una puntura di un insetto. Al momento del ricovero la situazione sembrava essersi stabilizzata, fino al decesso mercoledì mattina quando il tutto era precipitato. Questo ovviamente ha rialzato l'attenzione in merito alle disinfestazioni che più volte sono state predisposte dai comuni veneti. Sarà importante cercare di capire le motivazioni per le quali nonostante tanti interventi la situazione non è stata ancora debellata e un povero uomo ha perso la sua vita. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare ulteriori informazioni.

PARLA IL SINDACO DI ESTE

In seguito alla morte di Mario Lazzarini per West Nile il Sindaco di Este ha diramato un comunicato stampa. Ha infatti sottolineato: "Abbiamo appreso la notizia che riguarda il triste lutto del nostro concittadino colpito dalla West-Nile. Esprimiamo innanzitutto congiuntamente, a nome del Comune di Este dell'Ulss 6 Euganea, sentite condoglianze alla famiglia dell'uomo. Tutti gli Enti Locali insieme all'Azienda Ulss 6, per quanto di competenza, da tempo lavorano per contrastare la diffusione di questo fenomeno, che purtroppo si ripropone ogni estate, secondo protocolli internazionali condivisi con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Gli interventi sono coordinati dal Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto". Parole sicuramente importanti dopo le quali sarà necessario tornare sul campo per evitare ulteriori situazioni del genere.

