Parkinson e la proteina che può bloccarlo / La Sinapsina 3 alla base del danno cerebrale della patologia

Parkinson e la proteina che può bloccarlo, la Sinapsina 3 alla base del danno cerebrale della patologia. Lo rivela studio dall'Università di Brescia, finanziato dalla M.J.Fox Foundation.

09 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Parkinson e la proteina che può bloccarlo

Uno studio dell'Università degli Studi di Brescia ha scoperto la proteina che si trova alla base del morbo di Parkinson, la Sinapsina 3. La ricerca è stata finanziata dalla fondazione che porta il nome del celebre attore noto per Ritorno al futuro Michael J. Fox anche lui colpito da questa patologia. Viene evidenziato come la modulazione di questa proteina potrebbe rappresentare una strategia terapeutica decisamente innovativa per curare questo grave disordine neurodegenerativo. Il team di ricercatori è stato coordinato da Arianna Bellucci, associato di Farmacologia dell'ateneo bresciano. All'interno della squadra hanno partecipato a questi studi lunghi due anni ricercatori dell'Università di Padova, della Lund in Svezia e dell'Istituto Italiano di tecnologia. Inoltre i risultati sono stati pubblicati all'interno della rivista scientifica specializzata Acta Neuropathologica. L'assenza della Sinapsina 3 bloccherebbe la formazione di depositi proteici cerebrali in grado di scatenare la patologia.

CHE COS'È IL PARKINSON?

A fronte della scoperta che potrebbe bloccarlo andiamo a scoprire più da vicino cos'è il morbo di Parkinson. Si tratta di una patologia neurodegenerativa con un'evoluzione lenta ma progressiva. Questa coinvolge alcune funzioni fondamentali per i movimenti e per l'equilibrio. La patologia ha incidenza in tutto il mondo e su tutti i gruppi etnici. Si può riscontrare con stessa possibilità su entrambi i sessi anche se con una lieve maggioranza negli uomini. L'esordio della patologia si attesta attorno ai 58-60 anni, solo il 5% di questi può vedere l'insorgere della stessa tra i 21 e i 40 anni. La percentuale dei malati scende improvvisamente sopra i 60 anni, per impennarsi nuovamente oltre gli 85. La scoperta dell'Università di Brescia potrebbe essere decisiva per curare il morbo.

