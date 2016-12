MARIJUANA/ La malattia misteriosa provocata dal consumo di cannabis

Da quando nello stato del Colorado la marijuana è stata legalizzata e il consumo è cresciuto vistosamente, sono aumentati i casi di malori che, solo con il tempo, i dottori hanno potuto identificare. Mentre prima della legalizzazione casi del genere non se ne registravano, oggi sempre più persone si presentano in ospedale accusando dolori addominali e nausea. Solo dopo molti episodi del genere, qualche dottore si è accorto che le persone così sofferenti erano solite fare bagni o docce calde. Da li si è fatto il collegamento: per cause ancora tutte da accertare, l'acqua calda nelle persone che fumano abbondanti dosi di cannabis provoca problemi allo stomaco e nausea persistente. Si chiama Cannabinoid hyperemesis syndrome e si è cominciato a studiarla a partire dal 2004 ma al di fuori del Colorado quasi nessuno la conosce. Gli effetti a lungo e a breve termine del consumo di cannabis sono infatti associati a effetti comportamentali che portano a una vasta gamma di effetti sui sistemi del corpo e gli stati fisiologici. Tale malattia può comportare disidratazione e insufficienza renale con il rischio di morirne, anche se di solito la sospensione dell'uso di marijuana permette di guarirne.

