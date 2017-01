ANGIOPLASTICA, COS’È E COME AVVIENE L’OPERAZIONE SOTTOPOSTA AL PREMIER GENTILONI DOPO UN MALORE (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Paolo Gentiloni è stato operato nella notte e gli è stato sottoposto un’angioplastica ad un vaso periferico, una piccola operazione perfettamente riuscita che consegnerà dopo qualche giorno di degenza il premier alla sua agenda di lavoro assai complessa. Resta però da capire, visto che non è stato emesso un bollettino medico ufficiale da parte del Policlinico Gemelli di Roma, cosa effettivamente è stato praticato al presidente del Consiglio e quali saranno i reali tempi di recupero. In ambito medico, l’angioplastica è strettamente una procedura utilizzata per dilatare un restringimento del lume (stenosi) di un vaso sanguigno che, nella maggior parte dei casi, è dovuto alla presenza di una placca. Per incrementare il flusso del sangue, alterato dall'occlusione, il vaso viene dilatato tramite uno speciale catetere a palloncino (sgonfio) che viene inserito, portato fino al punto dove si trova la stenosi e quindi gonfiato in corrispondenza del restringimento, così da ripristinare il normale diametro, come si legge nel report medico dell’Agi. Spesso anche egli ultimi anni dove la medicina si è evoluta notevolmente, nella maggior parte dei casi l'intervento termina con l'applicazione di una reticella metallica, ricoperta o meno da farmaco, detta stent. L’operazione è stata fatta in anestesia locale e l’intervento di angioplastica è durato circa 45 minuti: Gentiloni è sveglio e cosciente e sta ricevendo proprio ora le prime visite dei familiari.

ANGIOPLASTICA, COS’È E COME AVVIENE: CORONARICA O PERIFERICA, GENTILONI HA AVUTO UN INFARTO? (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - In tanti si sono chiesti questa mattina e anche in queste ore se l’angioplastica cui è stato sottoposto il premier Gentiloni è stato dovuta e praticata dopo un leggero infarto oppure ad essere coinvolto è stato un’altra parte del corpo. I tipi principali di angioplastica sono due e riguardano o l’area delle coronarie attorno al cuore oppure altre zone come le arterie degli arti inferiori, le arterie renali e le carotidi. L'angioplastica più conosciuta è quella coronarica, utilizzata per dilatare le arterie che portano sangue al cuore. Nel caso di Gentiloni, a quanto si apprende, si avrebbe a che fare invece con un'angioplastica periferica, ovvero l'alterazione di tipo occlusivo è presente presumibilmente in un vaso degli arti inferiori. Il 'palloncino' di cui sopra, quindi, sarebbe stato introdotto e gonfiato nelle gambe: non è stato ancora confermato dal medico, ma di certo possiamo dire che non ha avuto alcun infarto o attacco al cuore il presidente del Consiglio e anche per questo a breve dovrebbe tornare al lavoro con viaggi programmati che riprenderanno già la prossima settimana.

