MELTFORMINA / Diabete, ritirato il farmaco per le cure: Aifa, “non conforme alle Norme di Buona Fabbricazione” (oggi, 13 gennaio 2017)

MELTFORMINA, RITIRATO FARMACO PER LE CURE DEL DIABETE: AIFA, “NON CONFORME ALLE NORME” (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Scoppia il caso sul farmaco Meltformina, da pochi giorni ritirato da tutti gli scaffali delle farmacia d’Italia per alcune non conformità rilevate dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa): il caso diviene interessante dal momento in cui ad inizio 2017 erano aumentate le voci su questo farmaco come possibile cura anche per altre malattie gravi, come tumori particolari o infarti. Nello specifico, l’Aifa ritira volontariamente dagli scaffali il prodotto Metformina Mylan Generics compresse della ditta Mylan Spa, un farmaco che viene utilizzato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2. I motivi vengono spiegati da una nota ufficiale uscita proprio oggi: «Il ritiro, come si legge in una nota dell’Aifa, è cautelativo, non è collegato a problematiche di sicurezza o di efficacia ed è stato emanato a seguito di un’ispezione effettuata dall’autorità portoghese (Infarmed) presso l’officina di produzione del medicinale in India che ha evidenziato la non conformità alle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) del sito produttivo». Ritirato dal Portogallo, ora arriva anche in Italia il provvedimento di ritiro dei lotti con scadenza sia 2017 che 2018 e 2019.

MELTFORMINA, RITIRATO FARMACO PER LE CURE DEL DIABETE: CONFEZIONI INTERESSATE E LEGAMI CON CURA DEL CANCRO (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Il ritiro del farmaco Meltformina ha scatenato numerose polemiche e non solo sul web dato che si tratta di un dei maggiori medicinali usati nella cura per l diabete e di recente tentato anche in via sperimentale - ma con mancanze di volontari sufficienti per portare a termine tutti gli esperimenti del caso - sui pazienti malati di tumore, cancro e con infarti avvenuti. L’Aifa, non per motivi legati a sicurezza o mancata efficacia, ma solo per alcune non conformità alle Norme di Buona Fabbricazione, ha deciso di ritirare i lotti del farmaco anche dall’Italia dopo la recente disposizione in Portogallo. Ecco tutte le confezioni interessate: METFORMINA MYLAN GENERICS 500 mg 30 compresse rivestite con film AIC 039846023; MET METFORMINA MYLAN GENERICS 850 mg 30 compresse rivestite con film AIC 039846086; METFORMINA MYLAN GENERICS 1000 mg 60 compresse rivestite con film AIC 039846175.

© Riproduzione Riservata.