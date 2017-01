DEPRESSIONE/ Mortale quanto l'obesità: a rischio di attacchi cardiaci fatali

Secondo uno studio durato dieci anni della Technical University di Monaco di Baviera in Germania recentemente reso noto, la depressione causa il 15% delle morti per arresto cardiaco. L'obesità ne causa invece il 21%, dunque le stime sono molto ravvicinate. La depressione è una malattia che negli ultimi anni si è sviluppata enormemente a livello globale e secondo i dati dell'Organizzazione sanitaria mondiale ne soffrirebbero 350 milioni di persone al mondo. Nel corso del lungo studio sono state analizzati 3428 pazienti maschi dell'età compresa fra i 45 e i 74 anni. Nel corso dei dieci anni di queste persone ne sono morte 557, delle quali 269 per problemi al cuore. Secondo i responsabili della ricerca, questi dati mostrano che la depressione ha un effetto di medie dimensioni tra i principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Nei pazienti ad alto rischio, si legge ancora, l'indagine diagnostica della depressione dovrebbe essere standard.

