EMBRIONE UOMO-SUINO/ L'esperimento: creata la chimera metà essere umano metà animale

Fantascienza, roba del passato, ormai superata dalla realtà. Alcuni scienziati hanno annunciato di aver creato i primi ibridi uomo-animale, la leggendaria chimera, inserendo cellule umane in un organismo animale, il tutto con successo. Queste cellule infatti sono sopravvissute e cresciute all'interno di un animale ospite, in questo caso un suino. Naturalmente gli studiosi hanno motivato il tutto dicendo trattarsi di un esperimento per trovare nuovi modi di guarire malattie e difetti delle persone, ma dal punto di vista etico si tratta di una autentica violazione di ogni principio. In particolare, è stato spiegato, far crescere questo tipo di organismi sarà utile perché la donazione degli organi è sempre un problema. Ogni dieci minuti una persona al mondo si aggiunge alla lista di coloro che sono in attesa di trapianto. E ogni giorno 22 di queste persone muoiono per mancanza di organi. Intanto gli scienziati del Salk Institute negli Usa si rallegrano per aver creato la prima chimera al mondo, un organismo che contiene cellule di due specie viventi diverse che nei propositi degli scienziati verrà fatta crescere fino a quando sarà giudicata utile per esportare eventuali organi.

