FINE DEL MONDO?/ Misterioso pianeta interstellare potrebbe distruggere la Terra nel 2017

Planet X, il Pianeta X, conosciuto anche come Niburu, secondo uno scrittore e studioso dello spazio, potrebbe giungere a collisione con la Terra nell'ottobre del 2017, distruggendo ogni forma di vita. La solita previsione catastrofistica che ogni anno emerge senza alcuna reale consistenza? Per David Neade, che ha pubblicato un libro in cui annuncia l'arrivo di una stella nera in grado di distruggere il nostro pianeta, si tratta di una verità scientifica. Spiega che è difficile osservare il movimento di questo corpo celeste per via della particolare angolazione della Terra, ma esisterebbe veramente: "E' un sistema celeste non allineato con l'eclittica del nostro sistema solare, il percorso apparente che il Sole compie in un anno rispetto allo sfondo della sfera celeste, ma sta arrivando da un angolo obliquo ed è diretto verso il polo sud. Questo rende l'osservazione difficile a meno che non ci si trovi ad alta quota sopra il sud America con una eccellente fotocamera". Chi ha letto il libro dice che si tratta dell'usuale teoria catastrofistica infarcita di citazioni bibliche. E' intervenuta anche la Nasa che ha detto in modo chiaro che "Nibiru e altre storie a riguardo di pianeti in movimento sono inganni da internet, Niburu di fatto non esiste".

