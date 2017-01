PRIAPISMO, COS'È E COME SI CURA: ECCO COME IL LATITANTE CASTRIOTTA HA SFRUTTATO QUESTO DISTURBO PER EVADERE (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Da quando è terminata la latitanza di Francesco Gianco Castriotta una domanda tiene banco nell'opinione pubblica: cos'è il priapismo? Ora vi starete chiedendo cosa c'entra questa condizione patologica con il noto trafficante di droga, che è stato arrestato martedì dalla polizia regionale della Catalogna in una villetta di El Vendrell, nella provincia di Terragona. Il trafficante di Quarto Oggiaro fece perdere le sue tracce dopo che fu scarcerato perché gli venne diagnosticato il priapismo, la malattia di chi ha un'erezione persistente involontaria. Non si tratta di una condizione accompagnata dal desiderio sessuale o dall'eccitazione, che caratterizzano invece la normale erezione maschile. Nel caso di Francesco Gianco Castriotta il priapismo è sorto dopo l'uso prolungato di cocaina. Questa la spiegazione fornita dai medici quando hanno effettuato la diagnosi. Questo è il caso del priapismo venoso o a basso flusso, che può essere legato anche a leucemia, anemia falciforme, lesioni midollari o neurologiche e infiltrazioni tumorali. Ci sono, però, altre due forme di priapismo: arterioso, dovuta alla rottura di un'arteria che si trova all'interno dei corpi cavernosi del pene, e doloroso essenziale, che è dovuto a fattori psicologici. Spesso non è necessario ricorrere alla chirurgia, ma se si tratta di priapismo venoso può sorgere un'urgenza chirurgica. Il recupero post-operatorio in tal caso può protrarsi anche per alcuni mesi, oltre che essere totale o parziale.

