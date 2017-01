GEMELLI SIAMESI/ Messico, bambino con due teste, il caso che sconcerta i medici

Caso rarissimo, da lasciare sconcertati i medici e scioccati i parenti, genitori in primis. Le immagini di un bambino nato con due teste è un caso talmente raro che è difficile anche definirlo un caso di gemelli siamesi, in quanto in quelle situazioni si tratta di due corpi uniti in qualcuna delle loro parti, anche la testa. Nel caso di questo bambino nato il 4 gennaio in Messico invece il corpo è uno solo, con due teste attaccate tra di loro, come se si fosse trattato di due gemelli che alla fine hanno sviluppato un solo corpo. Al momento non si sa se i genitori avessero saputo della situazione tramite l'ecografia o si sia trattato di una scioccante sorpresa. Sta di fatto che le immagini del bambino sia in video che in fotografie sono state messe in rete dai parenti stessi, mentre i medici stanno cercando di capire cosa possa essere fatto.

