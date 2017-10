Asteroide 2012 TC4/ Oggi è visibile e domani sfiorerà la Terra: ecco come vederlo

Asteroide 2012 TC4

L'asteroide 2012 TC4 sfiorerà di nuovo la Terra: a cinque anni di distanza dal suo ultimo passaggio, torna oggi, mercoledì 11 settembre. Questa volta si avvicinerà di più al nostro pianeta: l'ultima volta passò a meno di 95 mila chilometri, oggi invece ci saranno "solo" 44 mila chilometri a separarci. L'asteroide, del diametro compreso tra i 12 e i 30 metri, è di gran lunga più piccolo dell'ultimo che ha sfiorato la Terra, 3122 Florence, il cui diametro medio è invece di circa 4,9 chilometri. Secondo gli esperti sono davvero remote le possibilità di un impatto dell'asteroide con la Terra. La probabilità per i più timorosi è stata calcolata: corrisponde allo 0,000455%. L'asteroide sarà nel punto più vicino alla Terra domani, ma il momento migliore per osservarlo è oggi, in particolare stasera alle 21 guardando verso Sud. L'asteroide 2012 TC4 non sarà però visibile ad occhio nudo: dovrete dotarvi di uno strumento ottico di almeno 20 centimetri di diametro per osservarlo.

AL VIA ESERCITAZIONI PER LA DIFESA PLANETARIA

L'asteroide 2012 TC4 è stato classificato dalla Nasa come "Apollo": questo è il nome che viene dato agli asteroidi che hanno un'orbita inferiore alla distanza compresa tra il Sole e la Terra, quindi una dimensione simile all'asteroide 1862 Apollo. La roccia vagante viaggerà a una velocità di 50 mila chilometri all'ora. L'evento sarà ovviamente seguito dalla Nasa, del resto rappresenta una buona occasione per far esercitare gli esperti, ma anche dalla International Asteroid Warning Network per sperimentare le attività di difesa planetaria dagli asteroidi. È stata a tal proposito lanciata la 2012 TC4 Observing Campagn, che ha l'obiettivo di migliorare l'abilità di individuare e classificare l'oggetto, di determinarne composizione e orbita, e fare rapporto su tutti gli asteroidi in transito vicino alla Terra che sono potenzialmente pericolosi.

