Onde gravitazionali, nuove scoperte/ Diretta streaming video: annuncio in conferenza, le prime ipotesi

Tre conferenze internazionali in simultanea per l'annuncio di nuove scoperte in grado di segnare una svolta storica nel settore astronomico. Riguarderanno le onde gravitazionali e sulla nuova astronomia, chiamata "multimessaggero" perché frutto di osservazioni basate su segnali di tipo diverso. L'annuncio, atteso in tutto il mondo, verrà dato in diretta streaming video: le conferenze sono previste a Washington, presso la National Science Foundation, da parte della collaborazione dei rilevatori di onde gravitazionali Ligo e Virgo, a Garching dall'Osservatorio Europeo Australe (Eso) e a Venezia da parte dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). A Roma è in programma un'altra conferenza, anche questa in diretta streaming, presso il ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca. L'appuntamento per tutta la comunità scientifica e gli appassionati di astronomia è fissato alle ore 10.00, 16.00 ora italiana.

RISULTATI DA USA, GERMANIA E ITALIA

La riunione comincerà con una panoramica sulle scoperte di Ligo (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) e Virgo (analogo esperimento italiano così chiamato dal nome latino dell'ammasso della Vergine): si tratta dei due osservatori che recentemente hanno rivelato congiuntamente le onde gravitazionali emesse dalla collisione di due giganteschi buchi neri. Nelle tre conferenze simultanee verranno presentati i risultati da Stati Uniti, Germania e Italia, che attraverso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) ha dato un contributo importante. Le onde gravitazionali sono state misurate ufficialmente per la prima volta nel febbraio dell'anno scorso: da allora non ci sono state altre rilevazioni. Difficile pensare, dunque, che questa mobilitazione sia stata annunciata per riportare un'ennesima misura.

LE PRIME IPOTESI

Cosa verrà detto alle 16 nel corso delle tre conferenze internazionali simultanee? L'annuncio forse potrebbe avere a che fare con il fatto che le osservazioni di Ligo e Virgo hanno permesso una triangolazione molto più precisa del segnale, quindi la grande novità sarebbe l'eventuale identificazione della controparte ottica della sorgente che ha emesso l'ultimo segnale gravitazionale rilevato. Secondo quanto riportato da Agi, l'ipotesi è che l'annuncio riguardi una collisione tra due stelle di neutroni, oggetti meno massicci dei buchi neri, che emettono anche nella banda visibile dello spettro elettromagnetico e che quindi potrebbero essere osservate con telescopi ottici. Un indizio che fa propendere per questa ipotesi è il coinvolgimento dell'osservatorio europeo in Cile (Eso). Non ci resta però che aspettare le conferenze simultanee di oggi, in programma alle 16 ora italiana, per scoprire quali scoperte sono state realizzate.

