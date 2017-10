EPATITE C/ Ecco i superfarmaci: 'Cure più semplici a accessibili'

Epatite C, in arrivo alcuni superfarmaci che in un periodo ridotto renderanno rimborsabili i costi. Si stima che in Italia ne siano affette almeno 300.000 persone.

27 ottobre 2017 Francesco Agostini

Epatite C, cure rimborsabili grazie ai superfarmaci (Pixabay)

L'epatite C è una malattia molto diffusa a livello nazionale, tant'è che si stima che circa 300.000 italiani ne siano affetti. Si stima, per l'appunto, perché esiste un sottobosco di cui è difficile venirne a conoscenza diretta e, pertanto, è davvero complicato riuscire a fare un elenco preciso. Come riporta il sito internet Adnkronos.com, secondo le parole del Dott. Stefano Fagiuoli, 'la forbice potrebbe essere molto più ampia del previsto e arrivare a raddoppiare anche i numeri e le stime previste, oppure superare di poco la statistica.' In quel caso si arriverebbe a circa 400.000 malati di epatite C al posto di 300.000. Anche l'approccio alla malattia è completamente cambiato nel corso del tempo. Negli anni precedenti i malati di epatite C dovevano affrontare cure difficoltose e prezzi esorbitanti per curare la propria malattia epatica. Adesso le cose sono notevolmente cambiate e la medicina è venuta incontro alle esigenze diverse di chi è affetto da questo disturbo. Al giorno d'oggi è molto più semplice ed economico affrontare questa difficoltà, grazie anche ai passi da gigante della medicina moderna.

EPATITE C, COSTI PIU' ACCESSIBILI

L'inizio della rivoluzione si è avuto proprio grazie al cambio avvenuto nella trattativa per contrastare l'epatite C. A parlarne è il Dott. Stefano Fagiuoli, direttore Usc gastroenterologia, epatologia e trapiantologia del dipartimento di medicina specialistica e dei trapianti di Bergamo che, sempre sulle pagine web del sito internet Adnkronos.com, ha dichiarato: 'L'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità in Italia di un farmaco con un regime pangenotipico che duri otto settimane. Questo, per la medicina moderna, rappresenta un grandissimo passo in avanti.' Le terapie per contrastare l'epatite C si sono notevolmente ridotte nel tempo e questo è, di fatto, alla base della rimborsabilità dei farmaci. Sulla questione si è esperto anche il prof. ordinario Antonio Craxì che ha detto: 'Queste rinnovate terapie brevi saranno di grande importanza pratica, perché offriranno massima efficacia, elevata tollerabilità e semplicità nell'uso.' Un passo avanti e una bella notizia, dunque, per chi ha questa seria problematica e non ha molti soldi a disposizione.

