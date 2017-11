HERPES ZOSTER/ Arriva in Italia anche il supervaccino: ecco quando e come funziona

Herpes zoster, arriverà presto in Italia un supervaccino dall'effetto quasi totale. Si stima, infatti, che possa riuscire a coprire il 97% circa dei casi clinici.

L'herpes zoster è un virus che provoca grande dolore e una serie di piccole bolle e vescicole. Questo virus può comparire in qualsiasi parte del corpo: dalla schiena al viso, passando per le gambe. Comunemente viene chiamato anche 'Fuoco di Sant'Antonio' proprio perché il bruciore che provoca è estremamente intenso e, in seguito, compaiono le famose vescicole. Al giorno d'oggi l'herpes zoster è una malattia molto comune che colpisce tantissimi italiani ogni anno. A spiegare la situazione che abbiamo in Italia è stato il professore associato dell'università di Tor Vergata Antonio Volpi, che ha affidato le sue dichiarazioni alle pagine di AdnKronos: 'L'herpes zoster colpisce prevalentemente quelle persone che hanno superato i 50 anni d'età. Le persone che in età pediatrica hanno contratto la varicella hanno almeno il 50% di possibilità di ammalarsi; questo a vviene perché l'herpes rimane annidato per lunghissimo tempo prima di riuscire fuori. Probabilmente tutto ciò accade perché a una certa età le difese dell'organismo calano d'intensità.' A quel punto, ammalarsi è quasi inevitabile.

HERPES ZOSTER, IN ARRIVO LE CURE IN ITALIA

Al giorno d'oggi esiste un vaccino per l'herpes zoster, ma la sua efficacia è parecchio limitata. Sentiamo cosa dice sempre il professor Antonio Volpi: 'Al giorno d'oggi abbiamo un vaccino che copre il 50% delle possibilità, pertanto ha una buona efficacia. In futuro, però, potremo contare su un nuovo supervaccino che è stato approvato dalle autorità sanitarie canadesi e dalla Food and Drug Administration statunitense. Rispetto a quello che abbiamo al giorno d'oggi, questo vaccino sarà molto iù potente: grazie ad esso potremo avere il 97% di riuscita.' Un dato incredibile, questo, che permetterebbe in poche parole di debellare completamente un virus estremamente fastidioso per la salute umana. Continua il professor Volpi: 'Questo vaccino si chiama Shingrix e sarà disponibile in Italia a breve. Praticamente non ha effetti collaterali: una volta iniettato provocherà solamente un po' di bruciore a livello locale e nulla più'. Come dicevamo, le stime degli ammalati cronici di herpes zoster vanno dai 150.000 ai 200.000 circa in Italia, certamente un bel quantitativo. Con questo supervaccino, comunque, il numero calerà in maniera drastica.

