SCONFIGGERE LO STRESS/ 15 minuti di solitudine al giorno lo eliminano, ma c’è una condizione: bisogna volerlo

15 minuti di solitudine per stare bene: uno studio evidenzia i benefici dell'isolamento. Non importa come: basta stare soli un quarto d'ora al giorno per scacciare lo stress.

Se in questo periodo siete nervosi, irritabili e stressate, magari penserete che vi ci vuole una bella vacanza. Ma spesso mancano il tempo, le opportunità o i soldi per concedersi un periodo di tregua dagli affanni quotidiani. Bene, vi farà piacere sapere che è scientificamente dimostrato che 15 minuti al giorno di solitudine sono capaci di farvi stare meglio. Lo confermano - come riporta Repubblica - i risultati di una ricerca realizzata da psicologi americani dell'Università di Rochester, New York, su centinaia di persone e pubblicata su Personality and Social Psychology Bulletin. Ma in cosa consiste questo studio? A 114 adulti, dopo aver sostenuto una conversazione, è stato chiesto di isolarsi per15 minuti. Subito dopo a queste stesse persone è stato sottoposto un questionario molto dettagliato e scientificamente validato dal quale è emerso che chi aveva usufruito di quel breve periodo di solitudine ha provato in seguito emozioni meno negative, tra cui ansia e agitazione.

NON IMPORTA COME, BASTA STARE SOLI

Lo studio degli americani dell'Università di Rochester sui benefici dell'isolamento, tramite un altro esperimento su più di 100 persone, ha chiarito come a determinare il cambio di passo non sia la qualità del tempo passato da soli, piuttosto la quantità. Per farla breve: non è importante che durante quei 15 minuti si legga un libro, si ascolti musica o si guardi il soffitto, l'importante è restare da soli. C'è, però, l'altra faccia della medaglia: alcune delle persone sottoposte all'esperimento, dopo un quarto d'ora di isolamento, la solitudine l'hanno sì avvertita, ma in senso negativo, si sono depresse. L'ultima parte dell'esperimento ha interessato 173 persone a cui è stato chiesto di trascorrere 15 minuti al giorno da soli a settimane alterne. Ne è venuto fuori che stare da soli quando si decide di farlo, aumenta le sensazioni di relax e piacere. Ed ecco una delle risultanze più interessanti: dallo studio emerge chiaramente che è la nostra volontà a fare la differenza. Se è vero che la socialità è determinante per il benessere psicologico e persino per guarire delle malattie, lo è altrettanto - come scrivono i ricercatori - che "la solitudine può portare al rilassamento e a una riduzione dello stress quando gli individui scelgono attivamente di stare soli". Insomma, vi conviene decidere: il vostro benessere vale 15 minuti al giorno di isolamento?

