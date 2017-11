EPATITE C ZERO/ Cos'è e come si cura: una web serie per sfatare i luoghi comuni

Epatite C Zero, è online la nuova web serie tv dedicata all'informazione sull'HCV che punta, con un linguaggio diretto e immediato, a informare su questa patologia.

29 novembre 2017 Francesco Agostini

Epatite C Zero, arriva la web serie (Web)

Per contrastare la crescente disinformazione riguardo a una patologia seria come l'epatite C è stat creata una web serie di 4 puntate. In questa serie televisiva, dal titolo 'Epatite C zero', si incontreranno 6 personalità differenti: 4 pazienti, un'infettivologa e un ospite. Attraverso un linguaggio semplice e diretto, questa iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione su una malattia serissima come l'epatite C, che al giorno d'oggi rappresenta sempre un pericolo, ma in maniera minore rispetto al passato. Se desiderate vedere gli episodi della serie e farvi una personale idea di questo importante progetto, potete recarvi sul sito internet www.epatiteczero.it che è online proprio da oggi. Dal 2018 ci saranno anche tutta una serie di incontri volti ad accendere il dibattito inerente al mondo dell'epatite C. Stimolare per conoscere, in sostanza: a questo puntano tutte queste iniziative medico-sanitarie iniziate al Roma web Fest. Se fino a qualche tempo fa l'epatite C era una patologia pressoché incurabile (di conseguenza ci si doveva abituare a conviverci sino alla fine), a tutt'oggi le cose non stanno più così: dall'eptatite C si può guarire.

L'HCV

Il progresso medico e tecnologico degli ultimi anni è stato davvero soprendente anche in campo medico. Questo ha fatto sì che anche una malattia come l'epatite C potesse essere affrontata al meglio e, soprattutto, sconfitta. Se prima chi contraeva l'HCV non aveva speranze e poteva solo rassegnarsi all'idea di conviverci, adesso determinate cure possono sconfiggere questa patologia molto pericolosa. Sul sito internet Adnkronos.com ha parlato anche Loreta Kondili, una ricercatrice associata all’Istituto superiore di sanità e coordinatrice di Piter (un acronimo che sta per Piattaforma italiana per lo studio della terapia delle epatiti virali), che ha detto: 'I pazienti che sanno di avere l'epatite C sono in realtà soltanto la punta di un iceberg molto più grande. Tantissime persone sono infette ma non hanno alcuna consapevolezza di esserlo perché l'HCV spesso non presenta sintomi evidenti ed è proprio per questo motivo che è difficilissimo trattarla.' Insomma, è chiaro che questa patologia merita di essere approfondita con qualsiasi metodo, anche con una web serie dal titolo Epatite C zero che possa parlare a tutti con un linguaggio semplice e immediato.

