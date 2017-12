DORMIRE E’ MEGLIO CHE FARE SPORT?/ Lo studio che riabilita il poltrire: alzarsi all’alba per correre fa male

Dormire fa bene, uno studio tutto italiano ha scoperto che tra dormire un po' di più e andare a correre, è senz'altro preferibile rimanere al caldo sotto le coperte.

11 dicembre 2017 Francesco Agostini

Dormire fa bene (web)

Brutte notizie in arrivo per chi, al mattino, invece di dormire sceglie di alzarsi presto per farsi una bella corsetta. Soprattutto la domenica, quando si potrebbe poltrire fino a tardi, e magari con situazioni climatiche a dir poco avverse, con pioggia, freddo pungente o peggio ancora neve. Ebbene, se già non eravate nella folta schiera di quei coraggiosi che sono dediti alzarsi presto per andare a correre, sappiate stavate facendo la cosa giusta. Può sembrare strano e invece le cose stanno proprio così e a supportare questa tesi è uno studio scientifico riportato da Il Corriere della Sera, che si è avvalso di due specialisti come Luigi Ferini Strambi, dottore del Centro di Medicina del Sonno dell'ospedale San Raffaele di Milano e Gianfranco Beltrami, medico dello Sport e vicepresidente nazionale della Federazione Medico-Sportiva Italiana. I dottori sono stati concordi nell'affermare che togliere ore al sonno per andare a correre è certamente deleterio per il nostro fisico. Pertanto, pur non volendolo, in tutti questi anni avete fatto benissimo a non alzarvi e a rimanere al caldo dentro al vostro letto.

MA COME E' POSSIBILE?

Spiegano i dottori: "Fare sport e dormire bene, in realtà, sono due cose che vanno di pari passo. Anzi, in alcune cose sono proprio consequenziali: chi fa molto sport di solito dorme bene peché l'attività fisica favorisce il sonno." Dormire, comunque, fa bene all'organismo e non bisogna mai privarsene coscientemente: "Dormire fa bene al nostro corpo e dovremmo farlo per almeno sette ore a notte; questo è il minimo sindacale sotto al quale non si deve scendere. Se decidiamo di dormire poco andiamo incontro a tutta una serie di problemi di natura fisica, molti dei quali anche gravi. Pensate, ad esempio, che dormendo poco le difese immunitarie si abbassano e siamo più esposti a problemi cardiovascolari, all'aumento del peso e anche al diabete. E' un aspetto della vita da non sottovalutare, dunque". Se fino a questo momento, invece, eravamo dei patiti della corsa, pronti a tutto pur di non sgararre da un punto di vista fisico, è bene che rivediamo seriamente la nostra scala di valori e facciamo i dovuti cambiamenti. Prendetevi qualche ora in più sotto le coperte... di certo non vi farà male, anzi.

