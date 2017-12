ASTRONAVE O ASTEROIDE?/ Stephen Hawking lancia l'allarme: Oumuamua è stato mandato da civiltà aliena

La comunità scientifica dibatte se l'oggetto a forma di sigaro scoperto passare vicino alla Terra sia solo un asteroide o una astronave spaziale, ecco di cosa si tratta

13 dicembre 2017 Paolo Vites

Astronave o asteroide? L'oggetto spaziale osservato dalla Terra

Da tempo è sotto osservazione un curioso oggetto che vaga nello spazio e che si è avvicinato al nostro pianeta, battezzato Oumuamua (parola hawaiana che significa "messaggero da lontano arrivato per primo"), dalla forma di un lungo sigaro e che per adesso è stato classificato come un asteroide, lungo quasi 80 metri e che viaggia a circa 300mila chilometri orari. Numerosi scienziati di fama mondiale tra cui il noto Stephen Hawking pensano seriamente si tratti invece di una astronave proveniente da una civiltà aliena. E' la forma ad averli fatti insospettire in quanto un asteroide normalmente è di forma più o meno circolare. Hanno intenzione di usare il più potente telescopio al mondo, quello di Green Bank negli Stati Uniti per studiarlo attentamente mentre si sono già messi in ascolto di ogni possibile segnale audio che l'oggetto possa emettere: se ne trovassero uno anche minimo come quello emesso da un telefono cellulare, sarebbe la prova si tratti di una astronave.

Secondo Hawking e i suoi colleghi, "già in passato chi studia eventuali oggetti spaziali costruiti da esseri umani han detto che la forma di un sigaro o di uno spillo è quella più probabile per un veicolo spaziale interstellare dal momento che tale forma minimizza l'attrito e i danni provocati da gas interstellari e polvere". Inoltre l'oggetto non produce l'usuale nuvola di polvere stellare che si osserva abitualmente attorno agli asteroidi. Questo significherebbe che l'oggetto è fatto di rocce ma anche di metallo. La straordinaria velocità con cui si muove, inoltre, ne fanno il primo oggetto di questo tipo a essere entrato nel nostro sistema solare. Però non sembra muoversi mosso da un motore e non si notano altri segni di propulsione. Ma, dicono, potrebbe anche essere una astronave abbandonata o senza esseri ancora vivi, abbandonata nello spazio. Sarebbe comunque una scoperta senza paragoni. Quando è stato osservato la prima volta, lo scorso 15 ottobre, l'oggetto si stava già allontanando dalla Terra. Forse potrebbe essere già troppo tardi per poterlo osservare con attenzione. Come ha commentato umoristicamente il Daily Mail inglese, forse gli alieni a bordo hanno osservato che sulla Terra non c'erano forme di vita intelligente e se ne stanno andando...

