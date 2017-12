“BABBA BIA, CHE RAFFREDDORE!”/ Il medico: “l’uomo ammalato soffre più delle donne, non prendetelo in giro"

Raffreddore, lo studio di un medico canadese di nome Kyle Sue rivela la differenza tra uomo e donna nel rispondere all'influenza. E' la fine di un luogo comune?

14 dicembre 2017 Francesco Agostini

Per anni e anni abbiamo sentito di battute sugli uomini e sulla loro scarsa resistenza alle malattie. Rispetto alle donne, infatti, gli uomini vivono il rapporto con l'influenza decisamente in maniera più drammatica: si lasciano andare spesso a lamenti fuori dal comune e a dolori che per le donne sembrano quasi impossibili. Eh già perché il gentil sesso, che teoricamente dovrebbe essere più debole (o almeno questa è l'immagine che per secoli abbiamo avuto della donna) in realtà è il più forte e sopporta moglto meglio ogni genere di infermità. Una donna reagisce meglio ad una febbre alta rispetto a qualche piccolo sintomo dell'uomo. Da qui, ovviamente, dal contrasto tra immagine forte e crollo totale dell'uomo di fronte alla malattia, provengono le innumerevoli prese in giro che sono pressoché ovunque sul web. Prese in giro che non accennano minimamente a diminuire ma, anzi, aumentano giorno dopo giorno con l'ausilio dei cosiddetti meme. Ma, attenzione, donne: uno studio scientifico potrebbe mettere a tacere per sempre questo luogo comune della vita dell'essere umano. Vediamo insieme come.

LO STUDIO

Un medico canadese di nome Kyle Sue ha pubblicato un suo personalissimo sudio sulla rivista scientifica British Medical Journal in cui ha provato (più o meno) che in realtà gli uomini soffrono di più perché in realtà percepiscono dolori più forti durante la malattia. Il Corriere.it riporta le parole del medico canadese: "Questo mio studio riporta in maniera chiara ed evidente che la risposta immunitaria del genere maschile è minore rispetto a quella delle donne per ciò che riguarda febbre oppure infezioni alla vie respiratorie. E' per questo moivo che gli uomini soffrono di più quando stanno male." La ricerca del Dott. Sue, però, non ha avuto grande successo all'interno della comunità scientifica, dato che più di un medico ha fatto sapere in maniera molto chiara di essere assolutamente contrario con questa teoria dello studioso canadese. "Per curarsi da una malattia servono le stesse cose per tutti. - ha detto un medico - Bisogna stare a riposo, bere molta acqua e se serve curarsi con il paracetamolo." Brutte notizie per gli uomini, quindi: le prese in giro, in famiglia e sul web, continueranno senza sosta.

