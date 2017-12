Nasa, Kepler ha scoperto mondi alieni?/ Video diretta streaming: attesa per l’annuncio in conferenza stampa

14 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Nasa ha scoperto mondi alieni?

Una conferenza stampa è stata convocata per oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle 19 (ora italiana) dalla NASA. L'evento è stato definito eccezionale perché è atteso l'annuncio della nuova scoperta realizzata dal telescopio spaziale Kepler, il cosiddetto "cacciatore di pianeti" che dal 2009 è a caccia di mondi alieni. Non è stato rivelato molto sul contento della conferenza, ma ciò che è certo è che la scoperta riguarda nuovi esopianeti, cioè quei mondi più o meno della dimensione della Terra che orbitano attorno alla loro stella e che potrebbero ospitare la vita. L'agenzia spaziale americana, che trasmetterà in diretta la conferenza stampa, ha fatto sapere che la scoperta è avvenuta grazia all'aiuto dell'intelligenza artificiale di Google, che ha permesso di analizzare i dati inviati dal telescopio al nostro pianeta. Saranno quattro ingegneri e scienziati a spiegare la ricerca in conferenza stampa: Paul Hertz, direttore dell'Astrophysics division al quartier generale NASA di Washington, Jessie Dotson, scienziata specializzata nella missione di Kepler presso l'Ames Research Center NASA a Moffett Field, Christopher Shallue, senior software engineer presso Google e Andrew Vanderburg, astronomo della NASA.

MONDI ALIENI, OGGI DIRETTA CONFERENZA STAMPA NASA

La ricerca di vita extraterrestre è un argomento da sempre affascinante, ma da tempo la NASA ci ha abituato ad annunci di scoperte che poi non si sono rivelate così eccezionali. «Qui la cosa suggestiva e la presenza di Google, ma di suo la cosa non ha presenta particolari novità. Anche se questo non toglie che si possa trattare di una scoperta interessante», ha dichiarato Stefano Corvino, primo ricercatore dell'Osservatorio di Brera, ai microfoni del Messaggero. L'astrofisico dell'Inaf ha spiegato che in questo settore ci si trova a maneggiare grandi quantità di dati, i big data, quindi l'uso di strumenti avanzati di analisi diventa sempre più comune. Per un'accurata ricerca e per avere risposte certe riguardo all'eventuale presenza di atmosfera servono però strumenti più potenti di quelli in dotazione di Kepler. Per questo nell'ottobre dell'anno prossimo verrà lanciato il telescopio spaziale James Webb, di quasi sette metri di diametro. La conferenza stampa può essere seguita in diretta streaming video attraverso il canale ufficiale della Nasa.

