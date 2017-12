SUPERLUNA/ Video, cos'è? Come vederla oggi, 3 dicembre, è l’unica del 2017

Superluna: sarà l'unica visibile dagli esperti. Ma cos'è? Una Luna più grande? Non solo. I dettagli e i consigli per godere a pieno di questo fenomeno astronomico.

Luna (foto da Pixabay)

Arriva la Superluna e si corre il rischio di arrivare impreparati all'appuntamento astronomico dell'anno, in fatto di satelliti. Sì, perché una Luna così grande e luminosa, così bella e romantica, per tutto il 2017 non l'abbiamo vista. Abbiamo una sola occasione: oggi, 3 dicembre 2017. E poco importa che il primo e il 31 gennaio avremo nuove possibilità di rifarci gli occhi, sempre di anno prossimo si tratta. Allora cerchiamo di capire bene a cosa andiamo incontro. Superluna vuol dire? Principalmente Luna piena, più grande e più luminosa del normale: il momento migliore per goderne sarà attorno alle 17:00, quando la Luna sorgerà verso est nord-est. In quelle ore si troverà al perigeo, cioè il punto più vicino al nostro pianeta della propria orbita. Prima riuscirete ad osservare la Luna, più sarà bassa all'orizzonte e dunque facile da confrontare con gli oggetti del panorama circostante, che appariranno vistosamente più piccoli rispetto a questa nostra unica, bellissima Superluna.

SERVONO OCCHI ESPERTI

Si dovrà chiedere al maltempo una tregua su gran parte d'Italia peressere certi che lo spettacolo della Superluna non venga guastato dal cielo coperto. Gli esperti, però, tendono a non alimentare troppe aspettative. A tal proposito le parole di Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope sentito dall'Ansa, sono molto chiare:"La prossima Superluna apparirà circa il 7% più grande e un po' più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrà rendersene conto". Questo perché si tratta "di variazioni non proprio eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all'evento. Sarà - ha aggiunto Masi- una preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno". L'astrofisico italiano spiega che "Superluna non è un termine scientifico, ma efficace per descrivere il fenomeno, che riguarda la Luna piena quanto la Luna nuova".

