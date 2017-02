ANTONINO ZICHICHI/ La scienza non spiega i miracoli? E' ciò che ci salva dal "teorema di Dio"

MIRACOLI, LA SCIENZA PUÒ SPIEGARLI? LA RISPOSTA DEL FISICO ANTONINO ZICHICHI: “NON SIAMO FIGLI DEL CAOS” - La scienza non può spiegare i miracoli e a sostenere tale tesi non è un uomo di fede ma il fisico Antonino Zichichi. Le guarigioni della Madonna di Fatima, di Padre Pio e degli altri sensi non possono essere verificate con metodici scientifici e questo è un limite che non può essere superato, come scrive il fisico sulle pagine de Il Giornale di oggi, venerdì 17 febbraio 2017. Se davvero si potesse sarebbe come scoprire l’esistenza scientifica di Dio: “Se fosse possibile arrivare a una comprensione logico-rigorosa del miracolo, dovrebbe essere altrettanto possibile arrivare al Teorema di Dio. Né la Matematica, nè la Scienza potranno mai scoprire Dio”. Il fascino della nostra esistenza, secondo Zichichi, sta proprio nel non poter provare l’esistenza di Dio: “Non possiamo pretendere che le scoperte scientifiche esauriscano tutto ciò che esiste nell’Immanente. Ci sono fenomeni non riproducibili, Avvengono una sola volta e non possono essere descritti da formule matematiche. Questi fenomeni sono i miracoli”. Questi, secondo il fisico, sono la prova che la nostra esistenza non si esaurisce nell’Immmanente: “Le scoperte scientifiche provano che non siamo figli del caos, ma di una logica rigorosa e se c’è una logica deve esserci un Autore”. Zichichi cita infine uno dei giganti della scienza, Eugene Wigner: “Il più grande dei miracoli è che esiste la scienza”.

