LETTURE/ Lo scienziato: che cosa chiediamo davvero alla tecnologia?

Siamo entrati "nella dimensione di una nuova tecnologia": è una constatazione evidente non appena si osservino con attenzione i cambiamenti in atto nella nostra vita quotidiana. Le nuove tecnologie ci avvolgono, entrano in tutti gli spazi della nostra esistenza, tendono a riconfigurare le nostre relazioni con le cose e anche con le persone; ci meravigliano per ciò che riescono a fare e a farci fare, ci spaventano per le implicazioni prevedibili a diversi livelli della vita personale e sociale, ci inquietano e ci preoccupano per la sensazione di non riuscire a dominare e incanalare tanta potenza sempre e facilmente disponibile.

Quella che sembra un'inarrestabile avanzata delle "macchine" (nella accezione più ampi del termine) pone molteplici problemi. È inutile negarlo o minimizzare. Meglio guardare in faccia con chiarezza alla situazione, cercare di conoscere e di riflettere. È quanto propone il Centro Culturale di Milano (www.centroculturaledimilano.it) col ciclo di incontri che si intitola proprio Nella dimensione di una nuova tecnologia. Si inizia il 27 febbraio con gli interventi dei filosofi Carlo Sini e Fabrice Hadjadj ("La tecnica ha varcato il mondo umano?"); poi sarà la volta dei biologi Carlo Soave e Alessandro Giuliani ("Biotecnologie: ridisegnare la vita?", 13 marzo); infine il bioingegnere Alessandro Vato e l'informatico Daniele Magazzeni, del College di Londra ("Intelligenza artificiale e robotica: l'oggi e il domani"; 20 marzo).

Su questi temi abbiamo interpellato il professor Soave.

Il mondo sta cambiando e il cambiamento ha due caratteristiche che lo differenziano dai cambiamenti del passato e ci danno la sensazione di non essere preparati ad affrontarlo: la pervasività e la rapidità. Si riesce a immaginare quale sarà il nostro futuro?

Il mondo sta cambiando da sempre, fin dalle sue origini. Se uno per esempio osserva le innovazioni che sono avvenute nel corso del tempo si accorge che a partire da 3 miliardi e mezzo di anni fa, quando sono comparsi i primi organismi viventi (i microorganismi), le innovazioni si sono succedute a un ritmo sempre più rapido: è un'accelerazione continua. La nostra specie, Homo sapiens, è comparsa 200mila anni fa, che in termini di generazioni umane corrispondono a 8mila generazioni, ma già 400 generazioni fa abbiamo inventato l'agricoltura, 80 generazioni fa (come dire 80 nonni fa) nasceva Gesù Cristo e 20 nonni fa Cristoforo Colombo approdava in America. Il primo telefonino è di soli 37 anni fa. Quindi da sempre il mondo sperimenta un'accelerazione esponenziale dei cambiamenti e noi stessi oggi viviamo in un mondo drasticamente diverso da quello dei nostri nonni. Il problema nasce dal fatto che noi pensiamo sempre in termini di una velocità di cambiamento lineare e non esponenziale e ci sembra quindi di essere sempre spiazzati, inadeguati. Ma non c'è da spaventarsi, o da sentirsi impreparati perché non riusciamo a immaginare il futuro. Come sarà il futuro e come si dovranno affrontare i problemi che sorgeranno dipende da come viviamo oggi, da come siamo consapevoli dei valori che caratterizzano l'umano e di come educhiamo a questi valori i nostri figli e nipoti.

L'ambito biologico è sempre stato oggetto di intervento e di manipolazione da parte dell'uomo. Cosa è cambiato negli ultimi decenni? E cosa sta accadendo oggi?