ASTEROIDE 2014 JO25/ Video, oggi visibile dall'Italia: il sasso cosmico è "potenzialmente pericoloso"

ASTEROIDE IN ARRIVO OGGI, 2014 JO25 VISIBILE DALL'ITALIA: IL SASSO COSMICO È "POTENZIALMENTE PERICOLOSO" - Un asteroide da un chilometro di diametro si avvicinerà alla Terra: il conto alla rovescia è partito, perché il passaggio è atteso oggi, mercoledì 19 aprile. Si tratta dell'asteroide più grande che si sia avvicinato al nostro pianeta negli ultimi tre anni: si chiama 2014 JO25 e passerà a 1,8 milioni di chilometri dalla Terra. Nessun pericolo, però, per noi terrestri: «Non costituisce affatto una minaccia», ha dichiarato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. L'asteroide 2014 JO25 però rientra nella categoria degli "Oggetti potenzialmente pericolosi", di cui fanno parte gli asteroidi con diametro superiore a 100 metri e la cui orbita si trova a meno di 7,5 milioni di chilometri dalla terra. La Nasa ha effettuato una prima simulazione in un'animazione del Jet Propulsion Laboratory (Jpl). Il passaggio di 2014 JO25 è previsto alle 14.24 italiane di oggi. A partire dalle 21.30, però, sarà perfettamente visibilità dall'Italia.

ASTEROIDE IN ARRIVO OGGI, 2014 JO25 VISIBILE DALL'ITALIA: COME OSSERVARLO - Come vedere 2014 JO25, l'asteroide più grande che si sia avvicinato alla Terra negli ultimi tre anni? I suggerimenti arrivano dall'astrofisico Gianluca Masi, che consiglia di rivolgere lo sguardo alle 21.30 non lontano dal timone dell'Orsa Maggiore. Sarà lì che potrete vedere questo grande sasso cosmico. I consigli per osservarlo comunque sono online sul sito dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). «Per vederlo sarà sufficiente un binocolo. L'asteroide apparirà come un puntino luminoso in rapido movimento», ha dichiarato l'esperto all'Ansa. L'ultimo asteroide di dimensioni simili è passato vicino alla Terra nel 2004: si trattò di Toutatis, che aveva il diametro di 5,4 chilometri. Volgendo lo sguardo al futuro, quale sarà il prossimo passaggio ravvicinato di un grande asteroide? «È atteso nel 2027 e sarà quello dell'asteroide 1999 AN10», ha concluso Gianluca Masi. Di seguito il video della simulazione della Nasa.

