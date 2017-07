RISCALDAMENTO GLOBALE/ Studio choc: la soluzione? Non fare figli

Foto LaPresse

Secondo uno studio della Lund University svedese pubblicato sulla rivista scientifica Enviromental Research Letters, per combattere inquinamento e riscaldamento globale sono necessarie quattro azioni da parte di tutti i cittadini del globo. Le risoluzioni trovate sono talmente banali e per nulla scientificamente provabili che viene da domandarsi che livello di istruzione abbiano gli studiosi svedesi. Eccole qua: fare meno figli, viaggiare di meno in aereo, rinunciare all'auto e alla carne adottando lo stile di vita vegetariano. In sostanza, eliminare la famiglia permettendo a pochi privilegiati di avere bambini (innumerevoli sono i film di stile orwelliano che hanno trattato questo argomento, di un mondo ridotto a dittatura della pianificazione, creando così una razza perfetta dominatrice), rinunciare ad auto e aereo che significa rimanere chiusi nelle località di origine, ghetti dove le città povere rimarranno povere e quelle ricche sempre più ricche, e naturalmente mangiare insalata e erbe varie. Facile no?

Con queste quattro azioni che ogni buon abitante del mondo dovrebbe fare, anche i bambini che muoiono di fame in Africa ovviamente, si potrà disinnescare l'emissione di gas serra. Tornare al medioevo insomma, che di inquinamento da automobili certamente non ne aveva e la gente mangiava polenta e fagioli perché la carne era dei ricchi e si ammalavano morendo di malattie varie legate all'alimentazioen priva di elementi importanti. Entrando nel dettaglio si vede che delle quattro azioni proposte tre ottengono risultati risibili sul piano dell'inquinamento da gas serra. Una sola ottiene un ottimo risultato, toccando il 58,6% di tonnellate in meno di C02. Qual è? Ovviamente non fare o fare meno figli. "Sono scelte profondamente personali. Ma non possiamo ignorare l'effetto climatico che il nostro stile di vita ha e che avrà sul nostro futuro" ha detto uno dei responsabili dello studio. E se ci aggiungessimo lo sterminio degli anziani? Chissà quante tonnellate di C02 si risparmierebbero.

