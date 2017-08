ASTEROIDE 3122 FLORENCE/ Diretta streaming video: oggi “sfiorerà” la terra, ha 5 km di diametro

Asteroide 3122 Florence in diretta streaming video

Tirate fuori dal cassetto il vostro amato binocolo o quel piccolo telescopio con cui vi divertite a osservare il cielo, perché un asteroide sta per transitare non lontano dal nostro pianeta. Tra oggi e venerdì sarà visibile, ma non temete: sebbene l'asteroide sia stato classificato come "potenzialmente pericoloso", in realtà resterà comunque a distanza di sicurezza. Passerà a poco meno di sette milioni di chilometri, quindi non c'è rischio di impatto. L'asteroide si chiama "3122 Florence", in onore di Florence Nightingale, la "signora con la lanterna" della guerra di Crimea. Scoperto nel 1981, è uno degli oggetti più grandi tra i Pha, gli asteroidi potenzialmente pericolosi, quelli che possono costituire una minaccia al nostro pianeta per orbita e dimensioni. La Nasa ha precisato che non c'è il rischio che possa colpirci, anche in futuro. Possiamo dunque alzare serenamente gli occhi al cielo domani sera.

LE ISTRUZIONI PER INDIVIDUARLO E VEDERLO

Gli scienziati sono pronti a dare la caccia all'asteroide "3122 Florence": i radar sono pronti per prendergli le misure. Del resto si sa ancora poco su caratteristiche e composizione. Secondo il Center for Neo studies della Nasa, con i radar si potranno ottenere immagini ad alta risoluzione che metteranno in luce dettagli fino a dieci metri. Come e dove guardare l'asteroide? Si sta spostando verso nord, quindi transiterà tra le costellazioni del Capricorno, Acquario, Delfino, Freccia e Cigno. La traiettoria lo porterà da Sud ad attraversare alcune delle costellazioni più note. E quando sarà a minima distanza dal nostro pianeta, sarà facilmente visibile nella zona dell'Acquario. «Sarà un passaggio relativamente ravvicinato, il più vicino dalla fine dell'800 per un asteroide così grande e si potrà vedere anche con un semplice binocolo», ha spiegato Gianluca Masi, astrofisico e direttore di Virtualtelescope. Proprio l'osservatorio di Ceccano trasmetterà in diretta streaming il passaggio dell'asteroide dalle 21.30 di oggi.

