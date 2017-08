ECLISSI LUNARE/ La Luna stasera scomparirà dal cielo: in Italia dalle ore 20:12

Eclissi di Luna stasera in Italia

Quella di oggi, 7 luglio sarà una serata speciale, perchè vedrà andare in scena l'ultima eclissi di Luna dell'anno in Italia. Mentre il prossimo 21 agosto dagli Stati Uniti sarà possibile ammirare anche un'eclissi solare, stasera in Italia ci sarà invece spazio per uno spettacolare oscuramento della Luna, un'eclissi particolarmente suggestiva perché stasera il satellite terrestre sarà pieno e ben visibile, e dunque la sua copertura sarà straordinaria. Ma bisognerà stare attenti con gli orari, per non perdersi un fenomeno raro ma al tempo stesso estremamente fugace: l'eclissi sarà visibile a partire dalle ore 20:12 di lunedì 7 agosto 2017 e proseguirà fino alle ore 20:20, in cui la Luna raggiungerà la sua massima copertura. Un appuntamento spettacolare che, dalla terrazza di casa o da punti specifici per l'osservazione astronomica, sarà godibile alla stessa maniera per tutti coloro che vorranno spendere qualche minuto per ammirare lo spettacolo.

ECLISSI DI LUNA IN ITALIA

VISIBILE DALLE 20:12 DI LUNEDI' 7 AGOSTO

Al contrario dell'eclissi solare, infatti, l'eclissi di Luna non comporta necessità di protezione per gli occhi, e per vederla al meglio non sarà necessaria una strumentazione particolari, telescopi o binocoli che renderanno comunque la visione sicuramente più specifica e completa. Ma anche ad occhio nudo l'eclissi sarà perfettamente visibile, per poi concludersi definitivamente alle ore 22:51, ovvero quando il nostro pianeta, perfettamente allineato con il Sole, smetterà di proiettare la sua ombra sulla Luna. La copertura sarà molto ampia alle ore 20:20, cioè quando sarà al massimo: si tratterà come detto dell'ultima eclissi visibile dall'Italia quest'anno, per la prossima bisognerà attendere il ritorno dell'estate, quando il prossimo 27 luglio 2018 ci sarà una nuova eclissi e in questo caso sarà totale, dunque una data da segnare sul calendario per i numerosi appassionati di corpi celesti nel nostro paese. Si tratterà di un grande appuntamento, ma quello di stasera non sarà da meno.

MASSIMA VISIBILITA' DEL FENOMENO NEL SUD ITALIA

Ovviamente, per quanto l'eclissi sarà visibile in tutta Italia, sarà necessario essere in determinati punti del nostro paese per goderne al meglio. In questo caso, saranno privilegiati gli osservatori del Sud Italia, che potranno godersi l'eclissi al massimo della sua visibilità. Da Roma in giù la visibilità del fenomeno sarà ottimale, mentre nel centro-nord solo la parte finale si potrà godere al meglio (la Luna si oscurerà nel suo quarto in basso a destra, quello fra le tre e le sei se parlassimo del quadrante di un orologio). Le zone d'Italia dove la visione sarà particolarmente efficace saranno il Salento, la Sicilia e la Calabria. Anche in Asia e in Africa l'eclissi di Luna del 7 agosto sarà particolarmente spettacolare, da segnalare dunque ai nostri connazionali che si trovano magari in vacanza in quelle zone del mondo. Il continente americano non potrà invece godere dell'eclissi, ma come detto avrà modo di rifarsi il 21 agosto con un'eclissi solare che sarà invece invisibile nel nostro continente.

© Riproduzione Riservata.