ECLISSI LUNARE VIDEO/ Oscuramento parziale: le immagini e i commenti della rete

L'eclissi lunare parziale di ieri, 7 agosto 2017, ha riscosso un successo importantissimo, come testimoniato dai social, piazza virtuale all'interno della quale si concentrano tutti gli stati d'animo degli internauti. E ieri, dalle 20:12, orario d'inizio dell'eclissi, sono stati in tantissimi a commentare, spesso con un pizzico d'ironia, l'oscuramento di una parte di superficie della Luna, già ribattezzato da molti come "morso" della Terra. C'è chi a tal proposito si esibiva in un parere "socio-astronomico":"Stasera ci sarà l'#eclissi parziale di Luna. Il Sole, la Terra e la Luna saranno allineati..Noi no". Un'altra frequentatrice di Twitter esprimeva un certo rammarico per non avere l'opportunità di immortalare l'evento a dovere:"Questi sono i momenti in cui mi pento di non avere una reflex". Ironico il commento di un altro internauta, evidentemente non soddisfatto della qualità delle immagini proposte:"Grazie a tutti: con l'#eclissi parziale di questa notte ci avete ricordato ancora una volta quanto siete scarsi a fare le foto col telefono".

ECLISSI LUNARE VIDEO, OSCURAMENTO PARZIALE 7 AGOSTO

VIDEO E FOTO

Doveva essere eclissi lunare parziale, e così è stato. Il via, come da programma, alle ore 20:12 di ieri, lunedì 7 agosto 2017, ma il suo apice si è registrato alle ore 21:18. La fine dello show, invece, è andato in scena alle ore 21:51, quando la Terra ha smesso di bloccare i raggi solari e l'eclissi è terminata. I più fortunati sono stati gli amanti dell'osservazione degli astri del Sud Italia, in particolare quelli di Puglia, Calabria e Sicilia orientale, che hanno potuto osservare con maggiore facilità lo spettacolo celeste rispetto agli altri connazionali. Come informa Quotidiano.net, per la prossima eclissi lunare bisognerà attendere la prossima estate, e per la precisione il 27 luglio 2018, quando l'oscuramento della Luna sarà totale. Per gli amanti del genere, impazienti di aspettare un anno intero, tenete d'occhio gli osservatori internazionali: Oltreoceano, il 21 agosto, è attesa l'eclissi di sole totale. Clicca qui per un video della luna eclissata, qui una foto dalla splendida Trieste.

