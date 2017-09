SONDA CASSINI/ Diretta streaming video del tuffo nell'atmosfera di Saturno: un addio spettacolare

Sonda Cassini, tuffo nell'atmosfera di Saturno

Si avvicina il momento dell'addio della sonda Cassini: poco prima delle 14.00 si tufferà nell'atmosfera di Saturno, distruggendosi. Un addio spettacolare quello della sonda realizzata da Nasa, Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Italiana, che arriva a 20 anni dal suo lancio e a 13 anni dalle corse incredibili tra le lune e gli anelli di Saturno. Gli appassionati di astronomia potranno seguire in diretta la manovra: presso l'asilo è stato organizzato un evento che prevede collegamenti con il centro di controllo della missione, presso il Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, e con il Sardinia Radio Telescope, che coglierà gli ultimi segnali della sonda. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming video dall'Ansa sul canale Scienza e Tecnica dalle 12. Ultimo tuffo per la sonda Cassini: le acrobazie nel sistema degli anelli sono cominciate nell'aprile scorso. Questa manovra finale però è stata voluta proprio a causa delle importanti scoperte realizzate: sulla Terra sono arrivate le immagini dei monti e dei fiumi di idrocarburi di Titano, la più grande luna, e dai dati è emerso che i ghiacci di Encelado, un'altra luna, nascondono un oceano che potrebbe ospitare la vita.

CLICCA QUI PER IL LIVE STREAMING DI ASI TV

ULTIME ACROBAZIE TRA GLI ANELLI

La distruzione della sonda Cassini è importante per evitare che un'eventuale collisione possa distruggere l'ambiente di questo mondi, compromettendo eventuali future scoperte. E quindi la sonda, che in 13 anni ha percorso 294 orbite intorno al pianeta degli anelli, poco prima delle 14.00 si lancerà alla velocità di 113 mila chilometri orari circa, a 10 gradi a Nord dall'equatore di Saturno, per autodistruggersi. L'addio sarà tutt'altro che silenzioso, visto che anche nei primissimi istanti della discesa, e fino all'ultimo momento, la sonda continuerà a inviare nuovi dati alla Terra, da aggiungere a quelli che sono stati raccolti negli ultimi mesi (qui vi abbiamo parlato della sua ultima missione). Un ultimo tuffo tra gli anelli, che continueranno però a tenere occupati i ricercatori di tutto il mondo. Nuove scoperte all'orizzonte, anche e soprattutto grazie alle missioni della sonda Cassini, che ha raccolto dati preziosi per il futuro.

© Riproduzione Riservata.