ASTEROIDE 3122 FLORENCE/ Ha sfiorato la Terra: foto e video, prossimo passaggio nel 2500!

Alla fine qualcuno deve averlo pure pensato: chissà che non sia la volta buona. Chissà che non sia davvero la volta in cui i film catastrofici vengono superati dalla realtà, chissà che l'asteroide 3122 Florence non ci riservi davvero la fine dei dinosauri, spazzati via da quello che a milioni di km di distanza è sembrato solo un puntino. Dopotutto, però, siamo ancora qui, pronti a raccontare lo spettacolo - perché di questo si tratta - di un asteroide che si è spinto fino a 7 milioni di km dalla Terra. Come spiegato da Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, che ha seguito il passaggio di Florence con una diretta web, la distanza dell'asteroide dalla Terra era comunque "di assoluta sicurezza: equivale a ben 18,4 volte la distanza della Luna". In ogni caso, in ragione del suo diametro di 4,3 chilometri, l'asteroide 3122 Florence era stato "classificato anche nella categoria dei potenzialmente pericolosi, che comprende gli asteroidi del diametro superiore ai 100 metri che si avvicinano entro 7,5 milioni di chilometri dalla Terra'".

LE FOTO E I VIDEO

Sono stati in tanti a rivolgere telescopi e radar verso il cielo per cercare di immortalare il passaggio vicino alla terra dell'asteroide 3122 Florence durante l'avvicinamento al pianeta Terra. Tra questi ad esempio il Goldstone Solar System Radar, in California, che ha catturato i suoi primi frames nei giorni scorsi. Quando l'asteroide è passato più vicino alla Terra, in Italia erano le 14:06. Anche dal Gruppo Astrofili Polesani c'era entusiasmo per essere riusciti ad immortalarlo nella sua corsa a folle velocità:" Farà altri passaggi e nel 2500 sarà previsto un ulteriore avvicinamento ancora più importante e rischioso sul nostro pianeta. Oltre le elaborazioni fotografiche dell'asteroide presenti in rete sulla pagina del Gruppo, è presente anche un video che riprende il passaggio dell'asteroide durante la sua corsa nelle riprese di ricerca. Questo video pare sia molto apprezzato anche da parte di professionisti ed è anche tra i pochi svolti. Moltissimi sono i complimenti che il gruppo sta ricevendo. Da notare, inoltre, anche la rotazione a fagiolo del corpo, molto particolare, che colpisce. La soddisfazione dell'enorme lavoro è altissima". Qui sotto le immagini del Virtual Telescope diretto da Gianluca Masi.

